Acha que conhece Alexandre O’Neill? No LU.CA há uma "visita guiada" à cabeça do artista

Alexandre O’Neill é um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e, entre 4 e 24 de Novembro, vai ter oportunidade de o conhecer melhor que nunca. O Teatro Luís de Camões (LU.CA) vai promover um ciclo especial, o Ciclo O'Neill, para celebrar o centenário do escritor. Um dos destaques é a estreia da peça Um Poeta em Forma de Assim (referência a Uma Coisa em Forma de Assim, considerada a magnum opus do escritor) que promete ser uma “visita guiada” à cabeça do artista.

Com encenação e interpretação de Malu Vilas Boas e argumento de Luís Leal Miranda, este trabalho é descrito como “um mergulho no universo do poeta” que pretende dar a conhecer a forma de ser e escrever de O’Neill. Vai estar em cena de 8 a 24 de Novembro, com sessões para escolas e famílias, e os bilhetes custam 7€.

Dentro da temática, foi também criada a Loja a Fingir do Museu Imaginário. Trata-se de uma exposição, disfarçada de loja de souvenirs, com memorabilia ou recordações relacionados com a vida e obra do poeta. O espaço serve de complemento à peça de teatro e é da autoria do atelier de design gráfico Lavandaria. Não se deixem enganar: nenhum dos artigos expostos está à venda, uma vez que esta é uma loja a fingir de museu imaginário.

O Ciclo O’Neill inclui ainda a oficina AlfabetO’Neill, por Ana Ribeiro, destinada a crianças entre os 4 e os 6 anos, acompanhadas por um adulto. Esta é inspirada na antologia de poemas-comentário, Divertimentos com Sinais Ortográficos, e pretende desafiar os participantes a fazer desenhos com letras, brincando com o alfabeto mesmo sem o saber ler. Está programado acontecer a 9, 16 e 23 de Novembro, às 10.30 e para participar terá de pagar 10€ (adulto+criança).

A programação online vai ser marcada pela criação de uma playlist, Tomai Lá de O’Neill, disponibilizada no primeiro dia do ciclo, com curadoria de Luís Leal Miranda (com canções inspiradas no poeta), e pelo regresso dos vídeo-poemas, Poemas para Estes Dias. Nesta iniciativa, dois poemas serão interpretados pelos actores Miguel Fragata e Pedro Mourão, ilustrados e animados por Eduarda Lima e musicados por Philippe Lenzini. Vão estar disponíveis entre 6 e 20 de Novembro nas plataformas digitais do LU.CA.

Teatro Luís de Camões. 4 a 24 de Nov, 7€-10€

