Acompanhe em directo o crescimento de uma cria de águia-de-Bonelli

O mais recente inquilino da Tapada Nacional de Mafra nasceu na passada sexta-feira, 18 de Fevereiro. Trata-se de uma cria de águia-de-Bonelli, também conhecida como águia-perdigueira (Aquila fasciata). Graças ao projecto LIFE LxAquila, que promoveu a instalação de uma câmara em Setembro, antes do início da época de reprodução, temos agora oportunidade de acompanhar o seu crescimento de forma remota e em directo.

“Vamos poder acompanhar a cria, os pais a alimentá-la e todo o seu desenvolvimento até abandonar o ninho lá para Junho”, diz o coordenador do projecto LIFE LxAquila, Joaquim Teodósio, citado em comunicado da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA). “Ter esta câmara a transmitir em directo na internet permite que todos possam conhecer as águias-de-Bonelli e presenciar estes momentos fascinantes sem perturbar as águias ou pôr em risco esta espécie ameaçada.”

Presença regular na Tapada Nacional de Mafra, o casal de águias selvagens tem vindo a ser monitorizado anualmente, o que permitiu prever qual a árvore que seria escolhida para fazer ninho. Instalada uma câmara com a devida antecedência, foi possível ver como macho e fêmea se revezaram na incubação de dois ovos e como agora dividem as tarefas de alimentar e cuidar da cria. Um dos principais objectivos do LIFE LxAquila, e algo que a câmara entretanto instalada permite de uma forma ainda mais eficaz, é estudar a espécie e o seu comportamento.

“Por exemplo, para ver quantos dias é que leva um ovo a eclodir normalmente é por observação à distância, em sítios que não perturbem as aves. Nem sempre é fácil de perceber e não podemos ir lá todos os dias nem estar a toda a hora, pelo que muitas vezes é feito por estimativa. Com este tipo de câmaras, que foi bem aceite pelo casal, felizmente, e é muito discreta, foi possível vê-las a fazer o ninho, a chocar o ovo à vez, portanto a aferir as datas com mais rigor. Quem é que dá a comida às crias, quantas vezes alimentam a cria por dia, entre outros dados muito úteis para pensar em acções relevantes de conservação.”

Coordenado pela SPEA e financiado pelo programa LIFE da União Europeia, o projecto LIFE LxAquila pretende, por um lado, promover o aumento do número de casais de águias-de-Bonelli na Grande Lisboa; e, por outro, incentivar as comunidades, as autoridades locais, os municípios e as empresas privadas a assumirem-se guardiões destas aves de rapina. Para cumprir a ambição, a SPEA delineou um plano de acções, que incluem monitorizar ninhos actuais e históricos, bem como marcar e rastrear pelo menos sete espécimes juvenis.

“Estamos a acompanhar cerca de 14 a 16 casais de águias selvagens. Há anos em que aparece um, outro desaparece. Mas vamos acompanhando a época de reprodução. Alguns já estão a incubar. O da Tapada de Mafra foi o mais rápido a ter uma cria”, revela Joaquim Teodósio. “Depois vamos avaliando também, conforme a informação que queremos obter, quais são os juvenis com condições para serem marcados. Este ano, esperamos marcar mais quatro ou cinco aves.”

