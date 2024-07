Nos pontos de água há barcos construídos a partir dos "desenhos originais dos navios negreiros portugueses", pelas paredes distribuem-se cartazes. A iniciativa "Sem Manifestação de Interesse" partiu esta quarta-feira, 17 de Julho, do colectivo Left Hand Rotation e versa sobre "as novas políticas de imigração excludente em Portugal", com particular foco no eixo Alameda-Martim Moniz, em Lisboa. "A Avenida Almirante Reis atravessa Arroios, freguesia com maior população imigrante no centro da cidade, que recentemente se recusou a emitir atestados de residência a imigrantes extracomunitários, travando o acesso a direitos fundamentais", justificam os activistas.

DR Colectivo espalhou cartazes pelo centro de Lisboa

Ao mesmo tempo, o grupo chama a atenção para as políticas de imigração adoptadas pelo Governo de Luís Montenegro, que conduziram à extinção da figura de manifestação de interesse para pedidos de autorização de residência no país. "Com o fim da 'manifestação de interesse' o Governo português legitima e suporta novamente a escravatura moderna", argumenta o Left Hand Rotation, sublinhando que "Portugal tem a responsabilidade histórica de ter iniciado o tráfico transatlântico de escravxs, o maior deslocamento forçado de pessoas a longa distância na história".

O colectivo criado em Espanha actua em Lisboa há mais de dez anos, com particular foco em temas como a gentrificação, o racismo, a xenofobia, o direito à habitação ou as questões de género. Da realização de documentários à colagem de cartazes, a luta pelos direitos humanos prossegue, agora focada na imigração.

+ Robert Wilson, Cucha Carvalheiro e Olga Roriz na nova temporada do São Luiz