Adeptos de futebol vão poder fazer escapadinhas com antigas estrelas

Diz-se que nunca devemos conhecer os nossos heróis, mas quem é que inventou essa regra? Afinal, quem é que vai recusar a oportunidade não só de conhecer o seu herói, mas também de conviver, dar uns pontapés numa bola e participar em algumas actividades com ele? Nós, não, certamente.

É isso que, neste momento, alguns adeptos de futebol muito sortudos vão poder fazer, uma vez que a empresa de viagens de Eric Cantona, a Looking FC, lançada em 2022, estabeleceu uma parceria com a Dharma, outro operador turístico, para oferecer um programa de 11 viagens diferentes. Cada uma promete um encontro “cultural” com uma estrela reformada. Mas o que é que vai realmente acontecer?

Bem, é possível jogar futebol de praia com o antigo avançado português Nuno Gomes em Lisboa, bem como participar num torneio de padel com Marco Materazzi em Milão. No rol de possibilidades incluem-se também actividades mais peculiares, em destinos por toda a Europa, como um workshop de arte de rua com o próprio Cantona, uma aula de culinária com Emmanuel Petit, ou um momento de dança e cantoria com Javier Zanetti.

Cada viagem incluirá a possibilidade de ter merchandising assinado pelo futebolista, bem como lugares garantidos para um jogo importante. Aquando da apresentação deste programa, Cantona disse: “O nosso objectivo é (...) permitir que os adeptos do futebol descubram o mundo e as cidades através da sua cultura futebolística local. Queremos que a nossa comunidade sinta o amor, a agonia, o êxtase, a paixão de ser um adepto de futebol", cita o Times.

As escapadinhas estão previstas para Novembro de 2024 e Maio de 2025. Se estiver interessado num encontro com uma lenda, pode fazê-lo no site do Looking FC. O preço? Vai dos 999 aos 1199 dólares por pessoa (ou seja, dos 910 aos 1092 euros).



📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X