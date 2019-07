Adeus beatas, adeus lixo: esta é uma chamada para limpar a Praia das Maçãs

O Movimento Claro – que nasceu em Cascais, mas já mora em Sintra – convida os veraneantes a juntarem-se este sábado, 6 de Julho, na Praia das Maçãs para um programa que contempla uma limpeza e um jogo de sensibilização ambiental.

O Movimento Claro e todas as pessoas que se têm juntado à onda amiga do ambiente já tiraram das praias de Sintra mais de sete mil litros de lixo marinho e quase 32 mil beatas. Este sábado, o ponto de encontro é na Praia das Maçãs, às 10.00, junto ao parque infantil. A missão é simples: afastar os resíduos do mar, sobretudo o plástico, que com o passar do tempo dá origem a microplásticos – partículas minúsculas que, depois de ingeridas por peixe e marisco, vão parar aos nossos pratos. Para ajudar a combater este flagelo, basta aparecer com roupa confortável, luvas reutilizáveis e pinças.

“Este movimento inspira-se numa campanha de sucesso realizada em Cornwall por surfistas, em Inglaterra, mas que decorre de uma tendência global no sentido de alertar para os perigos do plástico descartável”, pode ler-se no site do Movimento Claro, onde pode consultar o relatório de actividades realizadas entre Março e Outubro do ano passado, em prol da conservação dos oceanos.

Depois de ajudar o ambiente, pode aproveitar, já que está na Praia das Maçãs, para visitar a mais recente “Biblioteca de Praia”, promovida pela Câmara Municipal de Sintra e instalada também na Praia Grande. Ambos os espaços estão abertos todos os dias, entre as 10.00 e as 17.00, até 1 de Setembro. Além de livros, também irá encontrar jogos.

+ Estes dois ambientalistas são uns artistas