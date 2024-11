Adiado devido a condições meteorológicas adversas, Benfica terá uma nova oportunidade de celebrar a folk, os blues e a música indie no Lisboa Connection Fest. A quinta edição do festival vai agora realizar-se entre quarta-feira, 21 de Novembro, e domingo, 24. O cartaz conta com artistas como Tim, Kiko & The Blues Refugees, Ivo Palitos e Gringo’s Washboard Band.

A organização do evento revelou também que o festival vai acontecer em formato indoor e ao longo de quatro dias, com concertos em diferentes salas de Lisboa.

O cabeça de cartaz , Tim, vocalista e baixista dos lendários Xutos e Pontapés, actua a 21, no Palácio Baldaya. Ivo Palitos sobe ao palco do Auditório Carlos Paredes no dia seguinte. Os experientes Kiko & The Blues Refugees tocam no dia 23, no Cine-Teatro Turim. O último concerto, no Auditório Carlos Paredes, será da responsabilidade de Gringo’s Washboard Band, um grupo de músicos que reside em Lisboa, mas toca jazz tradicional de Nova Orleães. Todos os concertos estão agendados para as 21.30.

O Lisboa Connection Fest tem como objectivo manter o compromisso de proporcionar uma experiência única, num ambiente de proximidade entre artistas e público. Com este novo formato, oferece ao público a oportunidade de conhecer diferentes espaços culturais, reforçando o espírito de partilha e a ligação entre a música e a cidade.

Palácio Baldaya - Sala Arcade, Auditório Carlos Paredes e Auditório Carlos Paredes (Lisboa). 21 – 24 Nov (Qui-Dom). 5€-10€