Adriatique, Mau P e Arodes vão actuar em festa de música electrónica ao ar livre

The Mirror é organizada pela produtora internacional It Is What It Is e quer recriar o espírito de festivais como o Coachella.

A localização é secreta, mas é certo que todos vão querer dançar. The Mirror é uma novas festa a chegar a Lisboa. Está marcada para 14 de Junho, entre as 12.00 e as 23.00, e contará com actuações de Adriatique, Mau P e Arodes.

O espectáculo é organizado pela produtora internacional It is What It Is e será o maior evento ao ar livre já concebido pela empresa. Além da música, vão também acontecer performances ao vivo, instalações artísticas e intervenções visuais.

A animação estará a cargo de nomes como Adriatique, dupla suíça composta por Adrian Shala e Adrian Schweizer que, desde 2009, têm vindo a afirmar-se na cena electrónica internacional com sets que cruzam house e tecno. Já passaram por palcos como o Royal Albert Hall, o Tomorrowland, o Brunch Electronik Ibiza e o icónico templo de Hatshepsut, no Egipto, numa actuação para o canal Cercle.

Mau P, nome artístico de Maurice West, é outro dos nomes em destaque. O DJ e produtor holandês tornou-se conhecido em 2022 com faixas de house e techno melódico que rapidamente ganharam espaço em festivais como o EDC Las Vegas, Ultra Europe, Sonus Festival e, mais recentemente, o Coachella.

Arodes, DJ e produtor espanhol, fecha o cartaz. Conhecido pelas suas produções atmosféricas e melódicas, que misturam afro house, tecno melódico e indie dance, tem vindo a construir um percurso sólido em eventos como o Burning Man, Tomorrowland e em clubes de referência em Ibiza, como Ushuaïa e Hï.

Conhecida por organizar eventos com uma forte componente visual e sensorial, a It is What It Is propõe um dia inteiro dedicado à música electrónica, numa atmosfera que pretende recuperar o espírito de festivais como o Coachella ou o Circle. Os bilhetes já estão à venda e custam 35€.

Localização secreta. 14 Jun (Sex). 12.00-23.00. 35€

