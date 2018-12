Aeroporto de Lisboa recebe concerto de Natal gratuito

A época é de reencontros e, à semelhança de anos anteriores, o átrio das chegadas do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, transforma-se novamente num palco da cidade que promete receber de forma natalícia todos os que chegam e partem nesta quadra festiva.

O concerto deste ano, com início marcado para as 19.00 de quinta-feira, dia 20, tem como protagonista o Coro das Nações com direcção artística de Luís Bragança Gil.

O repertório será diverso, com os clássicos cânticos de Natal e outros que, apesar de menos conhecidos, espelham o palco desta celebração: um espaço multicultural por onde todos os dias passam vários mundos e várias línguas.

Entre os temas tradicionais portugueses, espirituais negros, ou clássicos de Amadeus Mozart, o que não vai faltar é música a representar os quatro cantos do mundo.

Esta iniciativa é uma parceria da Junta de Freguesia do Parque das Nações com a Câmara Municipal de Lisboa e está inserida na programação "Natal em Lisboa" da EGEAC, que todos os anos convida à descoberta do património cultural e eclesiástico da cidade com várias celebrações e concertos gratuitos para toda a família.

Alinhamento do concerto

1. Little Jack (música tradicional inglesa)

2. We Wish You a Merry Christmas (música tradicional inglesa)

3. Natal de Elvas (música tradicional portuguesa)

4. Wade in the Water (espiritual negro)

5. Syahamba (música tradicional zulu)

6. Este Linho Mourisco (tradicional portuguesa)

7. Mi Garganta (música tradicional argentina)

8. Linstead Market (música tradicional jamaicana)

9. Heaven is a Wonderful Place (espiritual negro)

10. Dona Nobis Pacem (cântico composto por Wolfgang Amadeus Mozart)

11. Joy to the World (cântico composto por George Frideric Händel)

12. Parto sem Dor (música de Sérgio Godinho)

