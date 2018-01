Afinal, parece que Lisboa não é assim tão boa para se encontrar o amor

Chicago renova o título e volta a ser considerada a melhor cidade para se viver. Quanto a Lisboa, leva a melhor nas saídas à noite, mas nos assuntos do coração a fé dos alfacinhas desceu a pique entre 2016 e 2017. Não perca todos os pormenores sobre a vida na cidade na edição desta quarta-feira na revista Time Out.

Lembra-se do inquérito às condições de vida lançado pela Time Out em todo o mundo? E da fama de Lisboa como um dos melhores sítios para encontrar o amor? Pois bem, isso são águas passadas. A avaliar pelas respostas dos nossos leitores sobre a vida na cidade em 2017, as coisas não andam famosas para os solteiros alfacinhas — 24% acha muito difícil ou virtualmente impossível conhecer uma cara metade.

Mas há muito mais a descobrir sobre Lisboa e muitas outras capitais do universo Time Out. No total, foram sondadas 15 mil pessoas em 32 países, sobre condições de vida, trabalho, felicidade, oferta gastronómica ou cultural. No nosso caso, quase 500 lisboetas disseram de sua justiça.

Antecipando um pouco do balanço, fique a saber que apesar de lidarmos diariamente com uma série de problemas (habitação e transportes públicos a quanto obrigam), a esmagadora dos locais tem orgulho na sua cidade e sente-se feliz a viver aqui.

Ah, e afinal de contas não detestamos assim tanto os turistas e toleramos bastante bem a fauna hipster. Adivinha qual é o nosso maior ódio de estimação? E o maior vício? E faz ideia do que não nos importaríamos de comer até ao fim dos nossos dias se tivéssemos que escolher um só prato? Talvez tenha algumas surpresas na edição desta quarta-feira (dia 31 de Fevereiro) da Time Out Lisboa.

