Afuri celebra um ano com menu especial que dura apenas até domingo

O Afuri, restaurante japonês especializado em ramen, comemora o primeiro aniversário com um menu de degustação especial, disponível apenas aos jantares, até dia 11.

É uma marca consolidada em Tóquio, onde ultrapassa a dezena de restaurantes, e chegou à Europa, a Lisboa, em pleno Agosto de 2018, pondo de parte a ideia de que o ramen, o caldo fumegante japonês, este feito com yuzu, só se come nos meses quentes. Apresentou uma ementa muito completa, com grelhados e alguns pratos de sushi para mostrar o melhor da gastronomia japonesa. A comemorar o primeiro aniversário, resolveram criar um menu de degustação conciso, que mostra esta variedade.

Durante uma semana, de 6 a 11 de Agosto, o menu kaiseki está disponível aos jantares por 28€ por pessoa, sem bebidas (aos almoços, mantém a carta normal). A degustação tem seis momentos: começa com o bluefin tuna tataki, com o atum fresco com ponzu de cebolo grelhado, sementes de mostarda em pickle, tobiko e pimenta rosa; segue para o ebi agedashi, um prato com tofu frito recheado com camarão, rábano, gengibre, dashi de yuzu e cebolete; e de seguida apresenta umas peças de sushi aburi salmon maki, com salmão braseado, spicy tuna mix, abacate, pepino e cebolete.

A amostra do prato quente são as pork ribs, cozinhadas a baixa temperatura durante quatro horas, e servidas com verdes de Verão, molho yakiniku e sésamo. Para terminar, um ramen frio, para mostrar outra faceta da sopa japonesa. O caldo chuka tem tanto de aromático como de intenso e está na base da taça, que leva os noodles, caranguejo das neves, cebolete, chicória, rebentos de bambu, gengibre vermelho e sésamo.

Para terminar, uma panna cotta de arroz, com xarope de shiso, arroz tostado e morango.

O balanço deste ano em Portugal é positivo, afirma Taichi Ishizuki, CEO da marca Afuri, de visita a Lisboa. Tão positivo que nos planos está um segundo restaurante na cidade, esse com uma cozinha maior e que permita ver toda a confecção do ramen, em específico dos noodles, uma espécie de “museu”.

Rua Paiva de Andrada, 7 (Chiado). 96 871 0555.

+ Como comer ramen como um japonês