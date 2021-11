Agarre este Momentus: festival de dança vai dar baile ao Capitólio

A 5.ª edição do Festival de Dança de Lisboa – Momentus, organizado pelo Ginásio Clube Português, acontece no Capitólio a 14 de Novembro. E junta várias escolas de dança.

Fundado em 1875, o Ginásio Clube Português (GCP) é uma das grandes referências desportivas da cidade. Hoje, tem um cardápio invejável de modalidades, e a organização de eventos também faz parte do leque de actividades. É o caso do Festival de Dança de Lisboa – Momentus, que nesta quinta edição tem um formato híbrido. Realiza-se no Capitólio a 14 de Novembro, mas os bilhetes à venda permitem optar entre assistir in loco (10€) ou de forma virtual (5€).

Dividido em duas sessões, a primeira às 15.00 e a segunda às 21.00, pelo Momentus vão passar escolas de referência nacional e internacional, num espectáculo que tem como principal objectivo a divulgação de vários estilos de dança, como a clássica, contemporânea, moderna, jazz, hip-hop, danças de salão, sapateado, bollywood, entre outras.

O programa completo pode ser consultado no site oficial do GCP, onde também pode adquirir o seu bilhete. E se quiser vestir a camisola, estão à disposição packs que incluem uma t-shirt ou top com o logotipo do festival.

Capitólio (Parque Mayer). 14 de Novembro. 15.00 e 21.00. 5€-11,5€.

