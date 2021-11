Agasalhe-se. O Armazém das Malhas abriu nas Avenidas Novas

Poucas montras provocam o desejo de conforto como esta. Três anos depois da abertura da primeira loja, no bairro dos Anjos, os irmãos Tomás e Tiago Marques afastaram-se uns bons metros e abriram um segundo espaço. O Armazém das Malhas tem agora uma porta virada para o Jardim do Arco do Cego, inaugurada mesmo a tempo do Natal.

E não estamos numa rua qualquer – esta faz parte da herança familiar. A fábrica de malhas que, em tempos, laborou nas mãos dos avós era aqui, razão pela qual a oportunidade de abrir uma nova loja se tornou ainda mais irrecusável. A montra, essa, chama a atenção de quem passa. Há os que apenas abrandam o passo, os que param deliberadamente para atentar no sortido de peças quentinhas, mas também os que entram – "só para ver" ou em busca de aconchegos para o Inverno que está à porta.

João Carranca

Tudo aqui é feito em Portugal: camisolas, casacos, pulôveres, meias, cachecóis e mantas, ou seja, presentes de Natal para todos os gostos e carteiras. O Armazém das Malhas é uma casa de clássicos, se bem que nos expositores já espreitam as últimas novidades de 2021. São hoodies de malha, um novo modelo de camisola de efeito espinhado e os torcidos que vão sempre bem nesta altura do ano. Modas que fidelizam pela durabilidade das peças, mas também pela inovação. A nova colecção estreia também um novo fio, sem vestígios de fibra sintética, composto por tencel, caxemira e algodão orgânico.

A clientela é sobretudo portuguesa, com os turistas a representarem uma pequena fatia do negócio. Desde o início que foi esse o objectivo dos dois irmãos, que em 2018 reavivaram o velho negócio do avô. Escusado será dizer que o senhor Durbalino Figueiredo já passou por aqui para abençoar o novo poiso. No que depender desta linhagem, as malhas hão-de continuar na história da família.

Rua João Crisóstomo, 5G (Avenidas Novas). Seg-Sex 10.30-14.00/15.00-19.00 e Sáb 10.30-13.30.

+ Até que enfim, frio: a nova edição da Time Out Portugal já está disponível