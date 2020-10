Agora sim chegou o Outono – com a edição especial da Time Out, já à venda

A revista Especial Outono/Inverno acaba de chegar às bancas e junta o melhor das cidades de Lisboa e do Porto para a estação fria.

Vamos aquecer juntos, escrevemos na capa da edição especial Outono/Inverno que acaba de chegar às bancas. Parece marginal, soa a rebeldia, é quase fora da lei nos tempos que vivemos. “Juntos.” Mas o Outono está aí, com as suas folhas a cair e a antecipar o frio do Inverno. O cenário está mesmo a pedi-las. E nós alinhamos: vamos aquecer, juntos.

Gabriell Vieira

É essa a proposta que vai encontrar nas páginas desta revista especial em papel. Sem nunca quebrar a distância de segurança, queremos que viva o melhor das cidades de Lisboa e do Porto – e temos centenas de ideias para iluminar as noites mais longas, alegrar os dias mais melancólicos e, lá está, aquecer os momentos mais frios.

Meça a temperatura aos museus, visite as lojas e restaurantes fresquinhos, brinde com cocktails instagramáveis (ou com chocolate quente, se fizer mais o seu género), embrulhe-se nas mantas das melhores esplanadas e, acima de tudo, leia-nos até ao fim.

Que esta revista lhe saiba a abraço. E o aqueça até à próxima estação.

Além desta edição especial para guardar (3,50€), pode continuar a ler-nos todos os dias em timeout.pt e todas as semanas na revista digital de bolso gratuita.