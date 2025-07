Ainda com a casa em obras, São Carlos revela programação até Dezembro

As obras de reabilitação do São Carlos têm conclusão prevista para 2026. Até lá, há uma agenda para programar e que arranca já em Setembro, no dia 20, com Carmina Burana de Carl Orff em versão concerto. O espectáculo está marcado para as 18.30, no Teatro Camões, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos.

Dias depois, é no Centro Cultural de Belém que o São Carlos apresenta duas novas produções. Suor Angelica e Gianni Schicchi, duas óperas de Giacomo Puccini, justapõem tragédia e comédia numa única récita, com o Coro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa. As apresentações são nos dias 2 e 4 de Outubro, às 20.00 e às 17.00, respectivamente.

A mesma orquestra e coro regressam ao CCB no dia 26 de Outubro, às 17.00, para um Concerto de Halloween. O alinhamento será composto por A bruxa do meio-dia, poema sinfónico de Antonín Dvořák, Danse macabre, de Camille Saint-Saëns, o coro "Tre volte miagola la gatta in fregola", retirado da ópera Macbeth, de Giuseppe Verdi, e ainda pelo tango sombrio de Alfred Schnittke – "Seid nüchtern und wachet".

Destaque ainda para o ciclo Música para filmes, no Teatro Camões, nos dias 2 e 15 de Novembro, em que a Orquestra Sinfónica Portuguesa interpretará temas que se celebrizaram na sétima arte – entre eles, composições de Ennio Morricone, John Williams e Leonard Bernstein. No São Luiz, a 22 de Novembro, sobe a palco À procura de um som português, com canções e obras orquestrais de Frederico de Freitas, Joly Braga Santos, José Vianna da Motta e Fernando Lopes-Graça.

A fechar este arranque de temporada está o Concerto de Natal, a 21 de Dezembro, às 17.00, no Teatro Camões. Nesse dia, Coro do Teatro Nacional de São Carlos e Orquestra Sinfónica Portuguesa interpretam Missa, op. 20, de Amilcare Ponchielli. Mais informações sobre o programa e bilheteira no site do São Carlos.

Vários locais. 20 Set-21 Dez. 7€-60€

