Airbnb anuncia festival de Verão online e olímpico

É um festival de Verão de cinco dias, mas aqui a música é outra. A reserva de lugares virtuais para experiências online olímpicas e paralímpicas já está disponível e o cartaz do evento internacional conta com grande nomes do desporto.

Na abertura do festival (20€ por pessoa) marcará presença o medalhista de prata e bicampeão mundial Colin Jackson que vai conversar sobre o que significa fazer parte do Movimento Olímpico e do Movimento Paralímpico, com a ajuda do atleta e o porta-estandarte dos Jogos Olímpicos Rio 2016 Pita Taufatofua (lutador de taekwondo e esquiador) e com a atleta Tanni Grey-Thompson, 16 vezes medalhista nos Jogos Paralímpicos na modalidade de corrida em cadeira de rodas.

Para o encerramento a organização guardou um nome muito especial: Tony Hawk. A lenda do skate vai liderar a cerimónia marcada para 29 de Julho, e vai ensinar alguns truques ao vivo a partir da sua rampa em Vista, na Califórnia. Uma homenagem ao skate que se irá estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que afinal vão acontecer em 2021. "O facto de o skate se juntar aos Jogos Olímpicos é um grande passo para o crescimento global deste desporto e uma grande oportunidade para a nova geração de skaters. No lugar dos Jogos Olímpicos deste ano, estou muito satisfeito com a nossa Experiência Online na Airbnb, que oferece aos fãs a oportunidade de conhecer e observar alguns dos melhores skaters do mundo antes de se estrearem em Tóquio no próximo ano”, explica Tony Hawk.

Pelo meio pode aprender música com um atleta queniano (14€), cozinhar às cegas com uma campeã parolímpica (18€) ou ou mesmo treinar com uma karateca olímpica Sakura Kokumai (45€).

Inscrições e informações no site oficial do evento.

