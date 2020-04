Airbnb celebra Dia Mundial do Livro com novas experiências online

Conversas com escritores, workshops de escrita, clubes de leitura e muito mais. A nova colecção de experiências online do Airbnb celebra o Dia Mundial do Livro e as receitas de algumas destas actividades vão apoiar não só pequenos negócios afectados pela Covid-19 como organizações sem fins lucrativos dedicadas às artes literárias.

As experiências online do Airbnb, hospedadas através do Zoom, foram lançadas no início do mês, em todo o mundo, para combater o isolamento social. Agora, a plataforma de arrendamento turístico comemora o Dia Mundial do Livro com um novo leque de actividades, desta vez desenhadas para todos os amantes da literatura. Desde uma aula para aprender a fazer pasta com a autora Vicky Bennison até à hora das histórias com drags queens, há pelo menos uma dúzia de propostas a não perder.

“As receitas de algumas destas experiências online vão apoiar pequenos negócios afectados pela Covid-19 e organizações sem fins lucrativos dedicadas às artes literárias”, garante a empresa em nota informativa. “Actividades únicas que podemos fazer juntos, organizadas por um universo de anfitriões”, lê-se ainda na apresentação da iniciativa do Airbnb, que permite a qualquer pessoa submeter uma espécie de candidatura para organizar a sua própria experiência para outras pessoas.

Entre os destaques para o Dia Mundial do Livro, encontra propostas como a da professora Kit, dos EUA, que está pronta para lhe ensinar como fabricar um mini-livro pop-up (16€/1h50), ou a do mixologista Sam (@TipsyToursSam), do Reino Unido, mais do que preparado para dar um workshop de cocktails (23€/1h50), onde mistura álcool com literatura, para apresentar iguarias como um “Gin Austen” ou um “Treasure Island: Pirates & Rum”.

Para assinalar o Dia Mundial do Livro, o Airbnb está ainda a promover os alojamentos anunciados na plataforma em que os livros são os protagonistas, mas também a actualização os seus recantos de leitura para criar a #shelfie perfeita (uma selfie com uma estante de livros como cenário de fundo).

