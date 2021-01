Airbnb: há um alojamento em Portugal entre os mais desejados na Europa

Entre os dez alojamentos europeus mais adicionados às wishlists dos hóspedes no Airbnb, há uma proposta portuguesa, com vista para o Douro.

O Airbnb acaba de revelar os alojamentos europeus mais desejados pelos utilizadores da plataforma, que têm mostrado que, depois de tantos meses em casa, a vontade de viajar é cada vez maior. Entre as propostas favoritas há uma casa na árvore em Florença, Itália, uma luxuosa villa nórdica na Islândia, ou uma casa com vista para o Douro, em Penafiel, o único alojamento português no top.

Estacionamento gratuito, jacuzzi e piscina: se estas mais valias não são suficientes para o convencer, adicione espaço para a família inteira e uma vista para o Douro para nunca mais esquecer. É esta a proposta da casa hospedada por Maria Henriqueta, uma “superhost” no Airbnb, que destaca este como um dos alojamentos mais adicionados às wishlists dos hóspedes. “Não há um dia em que os viajantes não se imaginem a fazer as malas para rumar a um novo destino”, lê-se no comunicado, que menciona ainda uma villa em frente ao mar em Aquitânia, França, um apartamento clássico em Edimburgo, Reino Unido, e até uma caverna em Santorini, Grécia.

Além dos alojamentos mais populares no Airbnb, a plataforma de arrendamento turístico que tem lançado várias colecções de propostas virtuais nos últimos meses, revela quais foram as experiências online em Portugal com mais reservas. No total, são quase uma dúzia, incluindo três eventos com drag queens: “cLock Down: o musical interactivo ao vivo” (23€), “Sangria e Segredos” (28€) e a versão natalícia “Natal e Segredos” (25€), com apresentações de shows ao vivo.

Lançadas em Abril de 2020, as experiências online do Airbnb são concebidas e organizadas por peritos locais que vão além das visitas ou dos típicos workshops, para oferecer aos utilizadores a oportunidade de mergulhar nas paixões e interesses dos seus anfitriões à distância. Para mais informações, poderá visitar a página criada para o efeito, onde encontra várias actividades virtuais para fazer sozinho ou em família.

