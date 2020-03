Ajude os hospitais portugueses através deste escape room virtual

A Mission to Escape fechou os seus 1000 m2 de desafios entre Lisboa e Porto, mas não desistiu de levar mistérios a todas as famílias. O lançamento da primeira missão da marca portuguesa de jogos de fuga está marcado já para esta quinta-feira. Além da versão gratuita, haverá uma versão estendida e parte do valor reverterá para os hospitais portugueses que combatem o novo coronavírus.

Cada missão tem aproximadamente 20 minutos, existe apenas um caminho e as decisões são todas do jogador. É esta a premissa do primeiro escape room virtual da Mission to Escape, inspirado na aclamada série Prison Break. O objectivo é simples: guiar o protagonista na fuga da Penitenciária Estadual mais rígida dos EUA. Para jogar, basta aceder ao site.

“Neste momento de incerteza e ansiedade, especialmente para um negócio como o nosso, que vive do contacto social, estamos a fazer um investimento para nos reinventarmos e conseguirmos levar ao público um pouco mais de leveza e diversão, criando solidariedade no processo. Acreditamos piamente que esta quarentena pode ser mais agradável e instigante com os jogos digitais que vamos lançar", escreve em nota Diogo Carvalho, co-fundador da Mission To Escape. "Estamos focados em ajudar os portugueses, mas já a preparar a expansão para outras geografias, de forma a conseguir chegar a mais famílias, nas suas línguas nativas. No que depender de nós, entretenimento e entreajuda não irão faltar durante este período”, acrescenta ainda.

Em Lisboa, a Mission To Escape, outrora Mystery Escape Game, tem seis desafios em espaços físicos com temáticas tão distintas como Prison Escape, Templar’s Codex, Ocean’s 5 — The Robbery, The White House, O Sarcófago e O Testamento.

