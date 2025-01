Albufeira é uma das cidades costeiras “mais feias” da Europa, segundo jornal inglês

A Europa é abençoada com belas cidades à beira-mar, mas há também alguns troços de costa que não são tão agradáveis à vista, seja devido à poluição, à sobrelotação ou simplesmente por estarem em mau estado.

Nem todos os lugares se podem parecer com Cinque Terre, em Itália – e, além disso, a beleza está nos olhos de quem vê, certo? Mas isso não impediu o jornal britânico The Telegraph de compilar uma lista de cidades costeiras que não são assim tão bonitas.

Um dos locais visados é Kemer, estância balnear na Turquia construída propositadamente com esse objectivo. De acordo com o Telegraph, “complexos hoteleiros sem graça, parques aquáticos, restaurantes anóninos e lojas combinam-se para produzir um cruzamento sem vida entre o cenário do The Truman Show e um campo de férias em Pontins”.

É certo que não parece a Sicília, mas 300 mil pessoas ainda se deslocam a Kemer para passar férias todos os anos, por isso deve estar a fazer alguma coisa bem.

Albufeira também está incluída, sendo descrita como estando repleta de “bares intermináveis, vida nocturna animada e alojamento barato em blocos de apartamentos feios e modernos”, muito longe da aldeia piscatória que originalmente ocupava esta localidade algarvia. Não é um sabor autêntico de Portugal, mas é tudo uma questão de gosto, não é?

Veja o resto da lista abaixo.

As cidades à beira-mar “mais feias” da Europa, segundo o Telegraph

Mónaco

Ostia, Itália

Ploče, Croácia

Kemer, Turquia

La Línea de la Concepción, Espanha

Laganas, Zante, Grécia

Albufeira, Portugal

Se gostou deste conteúdo de praia, veja as nossas listas das melhores praias da Europa e de todo o mundo.

