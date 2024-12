Aleixo Amigo chega aos palcos para resolver “angústias, dilemas ou outras aflições” do público

O espectáculo “Aleixo Amigo: Um Show Muito Seu Amigo ao Vivo" vai chegar às cidades de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Aveiro. A adaptação para os palcos da rubrica transmitida semanalmente pela Antena 3, entre os anos de 2019 e 2023, vai pisar as tábuas do Teatro Villaret, em Lisboa, no dia 15 de Janeiro.

Depois, a comitiva composta por Bruno Aleixo, Busto e Renato Alexandre sobe até ao Grande Auditório do Vilar Oporto Hotel (15 de Fevereiro), seguindo-se apresentações em Coimbra (Convento São Francisco, 23 de Março), Fórum Braga (30 Abril) e Teatro Aveirense (4 de Maio).



Segundo um comunicado, “todos os espetáculos vão ser únicos e baseados nos “problemas/dilemas e outras aflições” do público. Só tem de comprar o bilhete e enviar as suas inquietações para Bruno Aleixo, que as tratará de resolver em palco. E há mais: ao participar neste espetáculo, está habilitado a ganhar um “prémio exclusivo”. O quê, ao certo, não sabemos, mas a avaliar pela oferta disponível no site Mister Cimba, não deverão faltar meias, bonés e camisolas alusivas ao universo criado por João Moreira e Pedro Santo em Coimbra.

Bernardo Limas, representante da produtora Haff Delta, responsável pelo espetáculo, explica em comunicado que “a lógica é fazer um espetáculo por mês, permitindo que os autores consigam criar um espetáculo personalizado e especial para os espectadores de cada cidade”, acrescentando que “quem for a um espetáculo terá direito a um desconto exclusivo para os outros, caso pretendam voltar a ver o espetáculo”.

Esta não é a primeira vez que o universo de Bruno Aleixo sobe a palco. Em 2021, o espetáculo “Bruno Aleixo - a Biografia Não Autorizada” passou pelas cidades de Lisboa, Faro e Portimão.

🎄Natal para todos – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp