Alemanha e Dinamarca vão ficar ligadas por um túnel subaquático

É impressão nossa, ou os projectos de transporte estão mesmo a ficar mais ambiciosos? Primeiro, houve a notícia de que a ponte entre a Sicília e o continente italiano poderia realmente avançar. Depois, a de que um túnel subaquático pode vir a ligar a Europa a África até 2030. E, na semana passada, foi concluída a primeira parte de um outro túnel subaquático – desta vez entre a Dinamarca e a Alemanha.

É isso mesmo: em breve, será possível viajar entre a Escandinávia e a Europa Central através de um novo túnel subaquático. A ligação do Cinturão de Fehmarn está em construção. Quando esta chegar ao fim, será o maior túnel imerso do mundo, com 18 quilómetros de extensão através do Mar Báltico.

Actualmente, a única forma de viajar entre os dois países é através de um ferry de 45 minutos, mas esse tempo de viagem será drasticamente reduzido assim que o túnel estiver concluído: terá uma auto-estrada de duas faixas e uma linha ferroviária dupla, permitindo a passagem tanto de carros como de comboios. Conduzir levará dez minutos, a viagem de comboio demorará apenas sete.

O túnel será concluído em partes, e uma delas já está pronta. A secção de 217 metros foi inaugurada pelo rei da Dinamarca a 17 de Junho e será em breve submersa no Mar Báltico.

The first #tunnel element of the Fehmarnbelt link between #Denmark and #Germany has been completed - Congratulations to all those involved!



The #EU #CEFTransport programme is supporting the project with over €1 billion.#EUGreenDeal pic.twitter.com/QqKfrpriva — CINEA🇪🇺 (@cinea_eu) June 17, 2024

Então, onde exactamente começará e terminará o túnel? Na Dinamarca, a entrada do túnel estará localizada em Roedby, na ilha sul de Lolland, e fará a ligação com Puttgarden, no norte da Alemanha. Esta nova ligação reduzirá drasticamente os tempos de viagem tanto para os passageiros locais como para os turistas – a rota ferroviária entre Copenhaga e Hamburgo, por exemplo, deverá ser reduzida em cerca de duas horas.

E acontecerá mais cedo do que se pensa: os prazos apontam para uma conclusão do projecto até 2029. Parte do compromisso do sector dos transportes com o Pacto Ecológico Europeu, o túnel deverá custar cerca de 4,8 mil milhões de euros. O governo dinamarquês, que está a financiar o projecto, implementará uma portagem para compensar os custos.

