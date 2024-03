Alerta estudantes: a entrada no ponto mais alto de Lisboa é grátis no domingo

Não importa a idade. Se estiver a estudar, tem direito a subir gratuitamente este domingo, 24 de Março, Dia Nacional do Estudante, ao ponto mais alto da cidade acessível ao público. A iniciativa é do Amoreiras 360º Panoramic View, na Torre 1 das Amoreiras, que também vai oferecer um menu de uma cadeia de fast food aos primeiros dez estudantes que aparecerem.

Este ano, com horário alargado, a visita poderá ser efectuada entre as 10.00 e as 20.00, hora ideal para assistir ao pôr-do-sol. Para levantar o bilhete gratuito, deverá apresentar o seu cartão escolar no Balcão de Informações do centro comercial Amoreiras, localizado no Piso 1, junto à Fnac.

“Deste que é o ponto mais alto da capital, podem ser identificados os monumentos mais emblemáticos de Lisboa”, lê-se em comunicado, que destaca o facto da torre estar a uns impressionantes 174 metros de altura do nível do mar e ter vista panorâmica de 360 graus da cidade, inclusive para pontos históricos como as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, o Padrão dos Descobrimentos, o Palácio Real da Ajuda, o Cristo Rei, o Palácio de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, o Castelo de São Jorge e o Aqueduto das Águas Livres.

