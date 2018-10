Alexandre Silva, do LOCO, vai brincar com o fogo num novo restaurante

O novo restaurante do chef estrelado Alexandre Silva vai chamar-se FOGO. Abre no início de 2019 na Avenida da República.

No final de 2017, Alexandre Silva confessava à Time Out que “gostava de ter um novo espaço, um novo conceito” com aquilo que acredita ser o futuro da gastronomia. “Um restaurante perfeito, onde irias almoçar e jantar todos os dias se fosse possível”. A concretização deste novo restaurante vai acontecer no início do próximo ano – vai chamar-se FOGO e vai ter “tachos de ferro, alguns com mais de 100kg, animais inteiros no espeto”, adianta em comunicado divulgado nesta terça-feira.

O conceito do FOGO vai ser distante do fine dining do LOCO, o restaurante com estrela Michelin com dois menus de degustação e uma alta-cozinha criativa. Será uma cozinha baseada apenas em fogo e Manuel Liebaut, responsável pelo I+D do LOCO e um dos chefs em que apostámos as fichas todas no início do ano, vai ser o chef residente.

Manuel Liebaut trabalha no LOCO desde 2016 mas antes já tinha trabalhado com Alexandre Silva no Bocca. Seguiu depois para a equipa do Corner Room de Nuno Mendes, trabalhou com René Redzepi no Noma, no Ticket com Albert Adriá e trabalhou o fogo no Burnt Ends de David Pynt.

“Portugal tem uma enorme tradição no que respeita à cozinha com fogo, mas nunca foi elevada até onde merece”, reforça Alexandre Silva no mesmo comunicado. Por isso o restaurante terá três grelhas e cada elemento vai ser cozinhado com uma lenha especial. Essa mesma lenha vai saltar para as paredes do restaurante, que vai ser forrado a madeira queimada, rocha vulcânica dos Açores, ferro e plantas.

O FOGO vai ter 70 lugares e uma cozinha a permitir ver as labaredas. O forno a lenha terá duas toneladas, com grelhadores, placas francesas e outros utensílios que permitem assar animais inteiros. “Iremos ter pratos fixos, mas o menu não será fechado, todos os dia teremos uma oferta diferente, mediante o que nos seja trazido pelos produtores. E queremos aproveitar todo o animal, não só as partes que estamos habituados a consumir”, revela Alexandre Silva.

Conte com cozido, cortes do dia, chanfana, borrego, leitão, peixe assado no forno e mariscos. Haverá ainda um bar de cocktails de autor que não vai fugir às brasas e explorar o poder do fogo dentro do copo. Aguardamos.

+ Os melhores restaurantes de cozinha de autor em Lisboa