Alfredo Cunha expõe em Lisboa 20 anos de fotografias de Paredes de Coura

Baseado no livro com o mesmo nome, a mostra "Paraíso de Coura" reúne imagens das últimas 20 edições do festival minhoto. A entrada é gratuita.

É um dos destinos de eleição dos amantes de música, mas, esta quinta-feira, 6 de Março, vai mudar de endereço. A exposição "Paraíso de Coura" está a chegar a Lisboa, ao atmosfera m, o espaço cultural do Montepio Associação Mutualista.

Este evento, baseada no livro homónimo de Alfredo Cunha, reúne fotografias captadas ao longo de 20 anos do festival Paredes de Coura, estará patente de 6 de Março a 17 de Abril e é de entrada livre.

A inauguração vai contar com a presença do autor, do director do Vodafone Paredes de Coura, João Carvalho, e da curadora Sandra Maria Teixeira, numa conversa moderada pelo jornalista Mário Lopes.

Com uma carreira iniciada em 1970, Alfredo Cunha foi fotógrafo oficial dos presidentes Ramalho Eanes e Mário Soares e eternizou momentos decisivos da história contemporânea, desde o 25 de Abril à descolonização portuguesa.

Em Paraíso de Coura, editado pela Tinta da China em Agosto de 2024, o seu mais recente testemunho visual, documenta momentos que tornaram este festival uma referência na música alternativa portuguesa, mas também porque é que o seu ambiente envolvente se tornou num dos favoritos do público português.

Pelo festival de Paredes de Coura já passaram os mais variados artistas, desde Coldplay, LCD Soundsystem, Arcade Fire, Lorde, Skepta a New Order, Patti Smith ou Motörhead. Este ano, a 31.ª edição do festival, que decorre entre 13 e 16 de Agosto, conta com nomes como Vampire Weekend, Air, Franz Ferdinand ou Black Country, New Road.

R. Castilho 5. 6 Mar-17 Abr. Entrada gratuita

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp