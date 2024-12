Almada entra em 2025 ao som de Aurea e DJ Zanova

Está anunciado o programa de festas de Almada para a Passagem de Ano. Novamente à beira Tejo, junto à Fragata D. Fernando II e Glória, em Cacilhas, as festividades terão início às 22.30 de 31 de Dezembro com um concerto de Aurea.

Vencedora por duas vezes do prémio "Best Portuguese Act", atribuído pela MTV Portugal, a cantora subirá a palco à boleia do álbum Moods, lançado em 2023, embora no alinhamento não devam faltar sucessos como “Busy” e “Scratch My Back”.

Depois do fogo de artifício, à meia-noite, Almada entra no Ano Novo ao som das escolhas de DJ Zanova, “uma das mais conceituadas e conhecidas DJ e produtoras do mundo”, como atesta a Câmara de Almada em comunicado. De origem russa e a residir em Portugal há vários anos, a artista de nome Olga Ryazanova conta com mais de dois milhões de seguidores no TikTok.



A Câmara informa ainda que o Largo de Cacilhas estará equipado com várias bancas de comida e bebida, como não poderia deixar de faltar.



Fragata D. Fernando II e Glória (Cacilhas). 31 Dez 22.30. Entrada livre

