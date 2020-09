Aloha Xperience: uma manhã para aprender surf e a comer saudável na Costa

Agora que as crianças estão a caminho da escola e os pais a caminho do escritório, há um programa pensado para fugir à rotina: o Aloha Xperience. Esta iniciativa junta a influencer e autora de receitas saudáveis, Frau Glória, e o professor de surf, Bruno Pinto, numa manhã onde se vai aprender a surfar e a cozinhar snacks saudáveis. Marque na agenda: é já no próximo sábado, 12 de Setembro, na Praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica.



O dia começa às 09.00, na companhia de Rita Wessling, também conhecida por Frau Glória na sua conta de Instagram. Com a praia como cenário para o showcooking, Rita vai ensinar a fazer snacks saudáveis e proteicos, ideais para comer após a actividade física (sim, só vai poder atirar-se a eles depois de se pôr em cima da prancha) ou até nas pausas do trabalho.



Às 10.15 começa a aula de surf com o professor Bruno Pinto. Se nunca se aventurou pelas ondas fora, não se preocupe: a aula está pensada para novatos que nunca experimentaram fazer surf ou que já se esqueceram da emoção de entrar na água. Quanto ao equipamento, também não tem de pensar nisso. A actividade já inclui todo o material necessário para a aula de surf, ou seja, prancha e fato que contam ainda com o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal.

Depois de passar a manhã dentro de água, poderá provar tudo o que andou a aprender "e dar ao nosso corpo todos os nutrientes que precisa, depois do treino físico”, reforça a influencer de comida saudável.



O valor por participante (45€) inclui o showcooking, a aula de surf de duas horas, com o material de surf incluído, e a degustação dos snacks pós-treino. As vagas são limitadas até dez pessoas e o lugar pode ser reservado através do email aloha.xperience@gmail.com.



Para os que não chegarem a tempo, a organização do Aloha Xperience está já a planear novas datas para grupos privados e acções de team building para empresas.





+ MAAT vai ter um fim-de-semana dedicado ao cinema e à arquitectura

+ Leia aqui a nova edição da Time Out Portugal e descubra todos os eventos a não perder nos próximos meses