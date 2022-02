Alta de Lisboa recebe a primeira Feira de Comunicação e Criatividade

A Alta de Lisboa está a preparar-se para sair à rua com a ComunicAlta, uma feira dedicada à comunicação, criatividade e empreendedorismo. Nos dias 19 e 20 de Março, das 10.00 às 19.00, a Rua José Cardoso Pires terá dois dos seus quarteirões fechados ao trânsito para receber artistas, artesãos e pequenos negócios. A programação contempla concertos ao vivo, oficinas para crianças, bancas de comida e comércio.

“A feira irá reflectir a relação de interajuda e partilha que existe entre as freguesias da Alta, Lumiar e Santa Clara”, lê-se em comunicado sobre a ComunicAlta, que se apresenta como um convite a pequenos negócios locais, como cabeleireiros afro e oficinas de costura. Mas também a projectos gastronómicos. “Os comes e bebes são também um atractivo, permitindo experimentar a gastronomia dos diversos países lusófonos representados no bairro.”

Está ainda prevista a dinamização de ateliers criativos para famílias com crianças, bem como demonstrações de capoeira e hip-hip. Já no palco da Espaço Mundo vão encontrar-se projectos musicais nascidos no território. Em paralelo, será possível conhecer melhor algumas entidades que desenvolvem diariamente o seu trabalho na Alta de Lisboa, como o Centro Social da Musgueira e a Associação Lusofonia Cultura e Cidadania.

Durante toda a feira, vários jovens da Associação Espaço Mundo vão ter oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos nas diferentes formações que tiveram ao longo de 2021 em som, imagem, vídeo, redes sociais, empreendedorismo e fotografia.

Esta iniciativa surge no âmbito do projecto LXCODE, que pretende promover competências e oportunidades digitais para a empregabilidade. Financiado pelo programa Bip-Zip da Câmara Municipal de Lisboa, é promovido pela Associação Espaço Mundo e a Associação Sempre Ligados, em parceria com a Associação CLIPrd. Se quiser participar como feirante, basta inscrever-se online.

Rua José Cardoso Pires. 19-20 Mar, Sáb-Dom 10.00-19.00. Entrada livre.

+ No retrato aos consumos culturais em Portugal, é o cinema que faz figura

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana