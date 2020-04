Alvalade celebra o Dia do Livro à conversa com seis escritores

Recorrendo às novas tecnologias, a Junta de Alvalade dá a conhecer alguns escritores com ligação ao bairro, numa série de conversas moderadas por Carlos Vaz Marques.

O Dia Mundial do Livro celebra-se a 23 de Abril, na próxima quinta-feira, e a Junta de Freguesia de Alvalade, para assinalar a data, vai dedicar uma semana à literatura. A iniciativa passa por organizar conversas com seis escritores portugueses, moderadas pelo editor, tradutor e jornalista Carlos Vaz Marques.

Entre 19 e 24 de Abril, às 21.30, há encontro marcado no Instagram e no Facebook da autarquia, com conversas que terão como convidados alguns dos escritores mais reconhecidos da nossa literatura. “Conversas Confinadas” é o nome da rubrica que arrancará com a presença de Gonçalo M. Tavares, no domingo.

Depois segue-se a escritora e jornalista Ana Margarida Carvalho (segunda-feira, dia 20), Adriana Lisboa (terça, dia 21), escritora brasileira que recebeu o Prémio Saramago, em 2003, pelo romance Sinfonia em Branco, e Bruno Vieira Amaral (quarta, dia 22).

No dia em que se celebra o objecto capaz de reunir palavras que contam histórias, será o escritor José Luís Peixoto a animar a noite (quinta-feira, dia 23). A iniciativa termina com a presença da autora de Costa dos Murmúrios, Lídia Jorge (sexta, dia 24).

