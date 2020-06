Alvalade dá música aos fregueses no fim-de-semana dos Santos

Um pouco por toda a cidade e país, a actividade cultural começa a ser retomada. Em Alvalade, nos próximos dias 13 e 14, vai haver música nas ruas do bairro. Em casa, os fregueses poderão ouvir Avô Cantigas, Fado Lelé e Pedro Moutinho num autocarro que terá um trajecto pela freguesia.

“O formato, não sendo inovador, é o possível, numa altura em que o confinamento e o distanciamento social continuam a ser recomendados. Assim sendo, a Junta de Freguesia de Alvalade encontrou a alternativa num autocarro, que percorrerá as ruas do Bairro, num trajecto delineado de forma a contemplar todo o território", detalha uma nota da autarquia. "Os fregueses, esses, terão apenas de seguir as recomendações das autoridades de saúde e permanecer em casa, à janela ou na varanda, para terem acesso a três concertos únicos.”

A 13 de Junho, entre as 11.00 e as 13.00, a manhã é dedicada aos mais pequenos com a actuação de Avô Cantigas, que tocará, além dos clássicos, o mais recente sucesso Macaco no Nariz. Mais tarde, entre as 17.00 e as 20.00, é a vez de Fado Lelé dar música. A banda lisboeta animará as ruas com música tradicional portuguesa com adaptações contemporâneas. Já no dia 14, o fadista Pedro Moutinho encerra a festa acompanhado por guitarras, às 17.00 e às 20.00.

“A Junta de Freguesia de Alvalade marca assim o regresso da cultura ao seu território, cumprindo parte dos compromissos já assumidos com músicos, produtores e artistas, na tentativa de contribuir para que esta classe trabalhadora mantenha a sua actividade, oferecendo igualmente à população uma adaptação da programação agendada”, acrescenta a autarquia.

A Junta de Freguesia de Alvalade deixa ainda o apelo para que não haja ajuntamentos e para que todos os habitantes cumpram as directrizes de segurança.

