Alvalade recebe o Vai d'embute, um pós-arraial punk mesmo para quem estiver de ressaca

No sábado, 15 de Junho, ainda no retrogosto dos Santos Populares, o Jardim João Ribas recebe cinco concertos e um "punknique". É o punk de volta ao seu lugar de efervescência.

Era para ser um arraial, mas ainda não será desta. Na ressaca do Santo António, 15 de Junho, o Jardim João Ribas, em frente à Biblioteca dos Coruchéus, vai receber a quinta edição do Vai d'embute Punk Fest, um festival que nos últimos anos tem andado por associações recreativas, colectividades e motoclubes, dentro e nas periferias de Lisboa, e que agora se mostra ao ar livre em pleno bairro de Alvalade, berço do punk.

A partir das 17.00, o sábado vai ser "de boa música, comida e bebida", contando com um "punknique" (tal como o que aconteceu no mesmo local, em Dezembro) "nos relvados do nosso chão sagrado, os Coruchéus", comunica a associação Pró Punk, organizadora do evento. Será "um dia muito vocacionado para as famílias, onde os pais podem trazer os filhos e os filhos podem trazer os pais". "Algo que acontece em muitos concertos punk é haver essa divisão, porque as crianças não podem entrar. Nós não queremos isso. Queremos que todos possam viver este espírito de convívio, amizade e liberdade do punk, desde pequenos", explicou a fundadora do festival, Cristina Carrilho, numa entrevista à Time Out em Fevereiro a propósito da cena punk em Lisboa.

DR Bastardos do Cardeal

Do cartaz fazem parte Acesso de Raiva, banda de punk-hardcore de Pombal, formada em 1997 e de volta aos palcos em 2019, depois de um longo interregno; Bastardos do Cardeal, que emergiu na Viseu dos anos 80 e passou pelo mítico Rock Rendez Vous; Hermosa Beach, que traz o punk rock da Marinha Grande; os "punks até ao osso", como lhes chama Cristina Carrilho, Crianças ao Poder, de Vouzela; e os 30 Por uma Linha, banda emergente de Lisboa.

Trazer o Vai d'embute para as origens do punk em Lisboa, os Coruchéus — que orgulhosamente exibe uma pintura de homenagem João Ribas, antigo vocalista dos Censurados e Tara Perdida, falecido há dez anos — era um objectivo antigo da Pró Punk. Agora, espera a associação, o evento vai "ficar sediado neste local no coração da cidade".

