Amadora abre portas a oficinas, padarias e fábricas em dois dias de visitas gratuitas

A primeira edição do Open House Indústria está a chegar à Amadora. Esta iniciativa, que acontece entre os dias 6 e 7 de Junho, de forma gratuita, e serve de convite ao público para entrar em fábricas, oficinas, centros de investigação e outros espaços ligados ao passado e presente produtivo do concelho.

Durante dois dias, será possível descobrir mais de uma dezena de espaços que marcaram – e continuam a marcar – a cidade. Desde antigas padarias a laboratórios de inovação, de infra-estruturas ferroviárias a núcleos museológicos, o programa dá a conhecer o lado industrial da cidade através de visitas guiadas, demonstrações ao vivo, percursos comentados e conversas com profissionais e investigadores que acompanham cada visita.

Estão previstas passagens por unidades fabris ainda em funcionamento, como a Fábrica de Pão de Alfragide (UPAL) e a Betão Liz, bem como por instituições de investigação como o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e pólos de desenvolvimento como a Amadora Inova.

Também será possível visitar espaços patrimoniais como as antigas oficinas da Sorefame/CP, o Núcleo Museológico do Moinho do Penedo e as Reservas Culturais do Museu da Amadora.

O Open House Indústria insere-se nos EU Industry Days 2025 e procura reforçar o diálogo entre território, inovação e cidadania, promovendo o contacto directo com o património industrial e com os agentes que ainda hoje contribuem para o seu dinamismo. A participação é gratuita, mas os lugares são limitados.

Amadora. 6-7 Jun (Sex-Sáb). Entrada Gratuita

