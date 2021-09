Amadora BD celebra os aniversários de Lucky Luke e da Mulher-Maravilha

Depois de uma edição online, o Amadora BD volta a assumir o formato físico. Entre os dias 21 de Outubro e 1 de Novembro, o festival vai ocupar três espaços: a Galeria Artur Bual, a Bedeteca da Amadora e o Ski Skate Amadora Park. É neste último que está o núcleo central da programação e vai ser possível, entre outras coisas, ver exposições dedicadas a Lucky Luke e à Mulher-Maravilha.

Criado por Morris (nome pelo qual era conhecido o cartoonista belga Maurice de Bevere), Lucky Luke comemora em 2021 o seu 75.º aniversário. Mais do que um olhar global para o passado, a mostra que chega à Amadora é dedicada aos autores incumbidos da tarefa de dar continuidade ao legado de Morris após a sua morte, em 2001. Autores como Achdé e Mawil, que vão passar pelo festival.

Outro dos destaques da programação é uma exposição retrospectiva da Mulher-Maravilha, a personagem da DC Comics criada há 80 anos por William Moulton Marston e interpretada no grande ecrã pela israelita Gal Gadot. Tanto o catalão Álvaro Martínez como os portugueses Miguel Mendonça e Daniel Henriques trabalharam com a personagem e vão marcar presença no evento.

Do programa faz ainda parte uma exposição sobre a origem, história e evolução do mangá, e uma retrospectiva pelo trabalho de Jorge Miguel com o nome “O bom filho à casa torna” – o desenhador nasceu na Amadora. Entre a obra exposta está Sapiens Imperium, a nova BD a ser lançada no decorrer do festival.

Além das exposições, estão previstas apresentações, lançamentos, workshops e outras actividades, como a cerimónia de entrega dos Prémios de Banda Desenhada da Amadora (PBDA). Pela primeira vez, há um prémio de cinco mil euros para a melhor obra de banda desenhada de autor português.

