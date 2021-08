Amadora em Festa: aniversário do município celebra-se em Setembro

A iniciativa Amadora em Festa, promovida pelo Município para assinalar o seu 42.º aniversário, arranca a 2 de Setembro e estende-se até dia 12. Entre as muitas actividades programadas, destaca-se o concerto de Lura, a artista portuguesa com raízes cabo-verdianas que encantou Cesária Évora e este ano celebra 25 anos de carreira.

A programação inaugura às 18.30 de 2 de Setembro, com a abertura da exposição de cerâmica de Elsa Rebelo, que ficará patente na Galeria Municipal Artur Bual até 10 de Outubro. Segue-se, a 3 de Setembro, a estreia de Desnível Bar II, pelas 21.30, no Teatro Passagem de Nível, em Alfornelos. À mesma hora, vai ser transmitida a primeira sessão de “Tons da Cidade”, um concerto em streaming nas redes sociais da autarquia, que se repete nos dias 7 e 10.

Já no sábado, 4 de Setembro, pode ver o Rancho Folclórico Alegria do Minho, pelas 17.00, no Espaço Fernando Relvas – Recreios da Amadora. A entrada é livre, ainda que limitada à lotação do recinto e mediante levantamento de ingresso no local. À noite, pelas 21.30, Lura sobe ao palco do Cineteatro D. João V para cantar a saudade cabo-verdiana. No dia seguinte, 5 de Setembro, é a vez do Rancho Folclórico Dançar é Viver passar pelos Recreios da Amadora, novamente às 17.00.

A agenda conta ainda com a actuação do Quorum Ballet, no Cineteatro D. João V, no dia de aniversário do Município, 11 de Setembro. Nesse sábado, após as cerimónias solenes, realiza-se o tradicional desfile da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários da Amadora, na Avenida Cardoso Lopes, e a Banda da Sociedade Filarmónica Comércio e Indústria da Amadora actua no Espaço Fernando Relvas. Mas não só.

Entre os destaques, conta-se ainda a 6.ª edição da Festa do Livro, que se realiza de 10 a 12 de Setembro, nos jardins em frente à Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos; a 7.ª edição do projecto de arte urbana Conversas na Rua, que traz novos artistas à Amadora; e o Torneio Comemorativo do Aniversário da Cidade da Amadora, que decorre nos dias 11 e 12 de Setembro, a partir das 11.00, no Complexo Municipal de Ténis do Borel.

