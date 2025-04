Amadora Jazz está de volta e com vontade de celebrar Carlos Paredes

A abertura do festival conta com um concerto de Mário Laginha. O pianista vai tocar versões do guitarrista de “Verdes Anos”.

Sob o signo do centenário do nascimento de Carlos Paredes, o Amadora Jazz regressa, entre 8 e 11 Maio, para a sua 13.ª edição, levando à cidade um cartaz que procura fundir a tradição e inovação no universo do jazz. O arranque do festival acontece a 8 de Maio, nos Recreios da Amadora, com o pianista Mário Laginha a revisitar o legado do guitarrista responsável por “Verdes Anos”. Acompanhado por Julian Argüelles (saxofone), Romeu Tristão (contrabaixo) e João Pereira (bateria), o pianista propõe um novo olhar sobre o repertório de Paredes, mais virado para o jazz.

O festival – além de ocupar a sala acima referida – vai passar também por espaços como o Cine-Teatro D. João V ou o Auditório de Alfornelos. Este último, vai receber – pela primeira vez – uma residência artística com o trompetista Luís Vicente e o percussionista Hamid Drake. A experiência vai ser gravada e transformada num álbum, editado pela Jazz ao Centro Clube.

No alinhamento destaca-se ainda a presença de Carlos Bica, que vai actuar com um quarteto para apresentar 11:11, disco lançado no ano passado, e a pianista Myra Melford, que estará acompanhada pelo seu novo grupo, Splash Trio.

O fecho do Amadora Jazz faz-se ao som do GeraJazz, um colectivo nascido no seio da Orquestra Geração, com direcção de Eduardo Lála.

Os bilhetes já estão disponíveis. É possível adquirir o passe geral ou comprar ingressos para cada sessão, com excepção do Gerajazz, que é de entrada gratuita, ainda que mediante reserva de bilhetes, uma vez que existe limitação de lugares.

Amadora. 8-11 Mai (Qui-Dom). 10€-15€.

