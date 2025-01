Amália Hoje regressam aos coliseus de Lisboa e do Porto passados 15 anos

O projecto de tributo a Amália Rodrigues, Amália Hoje, vai voltar a actuar nos coliseus do Porto e de Lisboa nos dias 1 e 7 de Março, respectivamente. A banda composta por Sónia Tavares, Nuno Gonçalves (The Gift), Fernando Ribeiro (Moonspell) e Paulo Praça (ex-Turbo Junkie e Plaza) vai estar acompanhada pelo Quarteto de Cordas Solistas da Casa da Música, um coro e três músicos convidados.

Após terem passado o ano passado a percorrer Portugal, no âmbito da tour 25‑15 — aludindo aos 25 anos da morte de Amália Rodrigues e aos 15 anos da criação deste grupo —, agora, o conjunto vai apresentar reportório novo, nomeadamente o single mais recente, Fado-Amália, e arranjos refrescantes de temas antigos.

Formados em 2009, o disco de estreia, homónimo, tornou-se num fenómeno de vendas em Portugal, atingindo a tripla platina, graças ao sucesso de canções como “Gaivota”. No mesmo ano, deram uma série de concertos nos coliseus de Lisboa e do Porto. Estas actuações foram gravadas e usadas no disco Ao Vivo No Coliseu (2010). O regresso serve também para celebrar esta efeméride.

Os bilhetes já estão disponíveis para venda e custam entre 25€ e 45€ no Porto e entre 30€ e 45€ em Lisboa.

Coliseu dos Recreios. 7 Mar (Sex). 21.30. 30€-45€