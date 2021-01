“Amanhã é hoje”: Turismo de Portugal lança apelo sustentável para o futuro

Convocar a consciência colectiva e atrair visitantes mais respeitadores e conscientes. É este o objectivo da nova campanha do Turismo de Portugal.

O futuro deixou de parecer promissor, mas o “amanhã é hoje”, lembra o Turismo de Portugal, que acaba de lançar uma nova campanha para apelar à retoma sustentável do sector. Para fazer acontecer, é necessário mudar o presente. “Devemos escolher a jornada mais pura e tornar as coisas melhores para todos”, diz em inglês uma criança, que se transforma no instrutor de surf João Mealha, uma das caras da mais recente série de vídeos promocionais.

Esta nova campanha – que agora arranca e será difundida durante o primeiro trimestre de 2021, exclusivamente em meios digitais e sem qualquer investimento em publicidade – é também um desafio aos mercados do Reino Unido, França, Espanha, Alemanha e Brasil, para que promovam a consciência colectiva e a vontade e responsabilidade de proteger “aquilo que lhes foi atribuído pela natureza”, como se lê em comunicado. “Essa natureza, que deslumbra os viajantes e que só se manterá se cada um se responsabilizar por atrair visitantes mais respeitadores e mais conscientes.”

Os primeiros quatro vídeos desta campanha (o quinto será lançado mais tarde) mostram os activos naturais de cada país, apresentados pelo “amanhã”, uma criança, que se transforma no “hoje”, um dos anfitriões do sector em Portugal: João Mealha, instrutor de surf na Costa Vicentina; Gil Fernandes, chef da Fortaleza do Guincho; Ana Sousa, governanta das Casas Caiadas; e Maria Fernandes, guia intérprete em Coimbra. À voz de cada protagonista, junta-se um arranjo exclusivo, desenvolvido a partir da música “Verdes são os campos”, de José Afonso, criada a partir de um poema de Luís Vaz de Camões.

O conceito deriva das orientações globais da Organização Mundial do Turismo, que apontam para uma “recuperação responsável do sector” após a pandemia, para que a actividade turística retome “ainda mais forte e mais sustentável”. Esta é também uma aposta assumida pela entidade portuguesa, que se compromete desde já a liderar “o turismo do futuro”, um dos principais objectivos da Estratégia Turismo 2027, enquanto o Plano +Sustentável 20/23 se mantém em discussão pública até 26 de Janeiro.

