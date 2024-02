Amor e fascismo. Tai Shani mostra-se pela primeira vez em Portugal

Em 2019, “DC: Semiramis” tornou Tai Shani uma das quatro galardoadas do prestigiado prémio Turner, que, todos os anos, premeia um artista visual nascido ou estabelecido no Reino Unido. A artista define-se pelo seu trabalho multidisciplinar, que inclui filme, performance, instalação escultural ou texto. Pela primeira vez em Portugal, apresenta My Bodily Remains, o seu mais recente projecto. A exibição acontece na Fundação Calouste Gulbenkian, a 8 de Fevereiro.

Realizado em 2023, o filme é inspirado em obras clássicas da literatura de autores como Marguerite Duras, em textos académicos de Jackie Wang e em trabalhos de cineastas como Jacques Rivette. Em My Bodily Remains, seguimos a história de “As Pessoas que Amam”, duas personagens que falam de amor de uma forma quase espiritual, mas que não têm uma relação clara; de “Fantasma da Revolução”, que conta histórias acerca do fascismo; e de “A Pessoa que Lê o Livro do Amor”, que lê citações históricas de pessoas ou grupos envolvidos em acções não-violentas.

Do terror a fantasias oníricas em tecnicolor, a obra pretende ser “uma meditação poética sobre movimentos e grupos históricos de resistência, o anti-supremacismo, o comunismo e o pensamento revolucionário”, pode ler-se em comunicado. Apesar de esta ser a sua primeira apresentação em Lisboa e em Portugal, Tai Shani “sente a cidade como uma segunda casa” (onde costuma vir frequentemente para visitar a mãe, que vive em Lisboa) e a sua visita ao Museu do Aljube revelou-se inspiradora no seu trabalho, tendo-lhe dado uma noção muito precisa “sobre a luta individual de cada resistente, as suas histórias pessoais de sacrifício e dedicação total da sua vida a uma causa maior”.

O filme inclui animações digitais de Adam Sinclair e uma banda sonora original de Maxwell Sterling e de Richard Fearless, membro da banda Death in Vegas. My Bodily Remains é trazido à Gulbenkian numa colaboração entre o CAM e a POR:TA, associação pela promoção de artes e da cultura.

No dia 8, após a projecção do filme, Tai Shani conversa com Bianca Chu, artista, investigadora e membro do conselho consultivo da POR:TA.

Fundação Calouste Gulbenkian (auditório 3). 8 Fev. Qui 18.00. Entrada gratuita mediante levantamento do bilhete no próprio dia

