Amoreiras celebra aniversário com Carolina Deslandes e entrada grátis no miradouro

Fashion Meets Music, o tema deste ano do Amoreiras Shopping Day, traz mais de 13 horas de música, descontos, desfiles de moda e um espectáculo de stand up comedy de Carlos Coutinho Vilhena. A entrada no miradouro panorâmico é gratuita todo o dia de quarta-feira.

A celebrar o seu 34.º aniversário, o centro comercial desenhado pelo arquitecto Tomás Taveira e inaugurado em 1987 volta a trazer um cartaz repleto de actividades. Das 10.00 às 23.00, a entrada no miradouro Amoreiras 360º Panoramic View será gratuita, com o ponto alto a acontecer entre as 18.30 e as 20.00, na sunset party by Periquita.

Carlos Coutinho Vilhena sobe ao palco na escadaria central às 19.00 e, às 20.00, é Carolina Deslandes quem traz música em concerto, acompanhado de um desfile do qual farão parte algumas das marcas do centro comercial. O dia fica ainda preenchido por passatempos e activações como sessões gratuitas de hairstyle e makeup, tratamentos de rosto e cabelo, sessões de autógrafos e animação infantil dentro e fora das lojas.

Na restauração, estão disponíveis menus de degustação de vários espaços, ofertas de doces, gelados, workshops de comida saudável e um bar de águas que pela primeira vez fará parte do shopping. Estão também programadas as aberturas de três novas lojas.

O Amoreiras Shopping Day é uma iniciativa que decorre anualmente com diversas atividades para toda a família, no horário habitual do centro comercial.

+ Festa do vinil enche o Mercado de Santa Clara de raridades em Novembro