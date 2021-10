Anjos eleito o bairro mais cool de Lisboa

A Time Out Global continua a tradição de eleger os bairros mais cool do planeta. Em Lisboa, o bairro de eleição é o dos Anjos, um mundo de criatividade, sustentabilidade e diversidade.

O ranking anual dos bairros mais cool do mundo da Time Out Global destaca em 2021 49 bairros e é encabeçado por Nørrebro, na Copenhaga. Seguem-se Andersonville, em Chicago, Jongno 3-ga, em Seoul, e Leith, em Edimburgo, numa lista que além dos Anjos, em Lisboa, inclui a zona da Foz, no Porto. A lista global é um bom ponto de partida para marcar as suas próximas viagens, mas sugerimos que comece aqui mesmo, bem perto de casa.

Não têm sido tempos fáceis para os negócios de bairro que têm feito uma verdadeira travessia no deserto desde que a pandemia se instalou e nos mandou para dentro. Mas no meio do silêncio, um bairro da cidade parece ter encontrado o tom certo para anunciar ao mundo que a união faz a força. Criatividade, sustentabilidade e multiculturalidade são as palavras-chave dos Anjos, que apesar de estar virado para o futuro, mantém o espírito tradicional e de comunidade.

Paraíso de cultura, artística e gastronómica, neste bairro alfacinha cabe o mundo e uma nova geração que se junta à velha guarda para criar uma zona onde é bom viver e também trabalhar. Não somos nós que o dizemos. São as pessoas que viram nos Anjos uma nova oportunidade de vida e de negócio. Como o Thank You Mamma, um novo espaço com cheirinho, onde o café de especialidade é a estrela da casa e onde é possível fazer workshops entre grãos de café, ou a incontornável Rosa Pomar que deixou o Bairro Alto e abriu uma nova loja nos Anjos, também com espaço de aprendizagem, mas entre novelos de lã.

O Caja, um restaurante de massa fresca quase a estrear, é o espelho da multiculturalidade doa Anjos, graças a Catalina Pereira e Bubacar Bari; o Maria Food Hub reúne o que de melhor se faz no bairro; o Colectivo Coral juntou as pastas artesanais do Café Mortara, a programação e as pizzas do Valsa e a cerveja da Artesanalis. E há mais, muito mais lugares e pessoas que tornam os Anjos num bairro cada vez mais apetecível a várias gerações de lisboetas.

+ Os 49 bairros mais cool do mundo

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana