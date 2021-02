Ano Novo Chinês: Boa-Bao celebra com menu especial para take-away e entregas

O Ano Novo Chinês celebra-se a 12 de Fevereiro e o Boa-Bao não deixa nunca passar a data em branco. Apesar de as portas dos seus restaurantes em Lisboa e no Porto estarem encerradas, o pan-asiático dá-lhe razões para festejar a data em casa com um menu especial de take-away e entrega, disponível até esta sexta-feira.

A chegada do ano do Boi é para ser celebrada à mesa com pratos que combinam especialmente com a efeméride da cultura chinesa e que pode pedir individualmente ou em formato de menu (29€). A viagem começa com as entradas, que se dividem entre os dim sum de porco e cebolinho (9€) servidos com vinagre negro chinês, ou para quem não come carne, pode optar pelos dim sums de tofu com molho de soja agridoce (7€), sendo que vêm cinco unidades em casa uma das opções.

Boa-Bao

O prato principal é barriga de porco frita duas vezes (16,50€) com pak choy, brócolos chineses e cogumelos shiitake, acompanhado de arroz de jasmim. E para adoçar a refeição, nada como a típica sobremesa chinesa – os dumplings de sésamo preto (6,50€), cuja simbologia remete para união e harmonia. Para acompanhar a refeição, o Boa-Bao preparou também uma playlist especial que pode ser ouvida aqui.

O menu está disponível até dia 12 de Fevereiro para take-away em ambos os restaurantes (Lisboa e Porto) e para entregas em casa através da plataforma Uber Eats.

