Ano Novo Chinês celebra-se na Alameda, com desfile e um mercado

A 29 de Janeiro, começa um novo ano no calendário lunar. Em Lisboa, restaurantes e instituições culturais já estão a celebrar a entrada no novo ano – e num novo signo do zodíaco chinês –, mas o ponto alto será a grande festa de entrada livre na Alameda, nos dias 1 e 2 de Fevereiro.

No sábado, acontecerá o já habitual desfile, entre as 10.30 e as 12.30. Através de trajes tradicionais, música e dança, os participantes vão representar o melhor e o mais colorido da cultura chinesa. A partir das 13.00, conte com um espectáculo na Fonte Luminosa. Durante todo o dia, até ás 17.00, haverá ainda um mercado de comida e artesanato, sempre fiel à cultura do grande gigante asiático.

Pela primeira vez, esta festa promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, pela Associação Festival da Primavera Chinesa e pela Embaixada da República Popular da China vai ocupar um segundo dia na agenda da cidade. No domingo, dia 2 de Fevereiro, a Alameda volta a ser palco de festejos. O espectáculo repete-se às 14.00 e também o mercado volta a convidar lisboetas e não só a conhecer mais sobre a China e as suas tradições.

Cada ano do calendário lunar é regido por um dos 12 animais que compõem o zodíaco chinês. Neste caso, estamos prestes a entrar no Ano da Serpente, período tradicionalmente marcado por características como sabedoria, mudança, longevidade; decisões rápidas e eficazes.

Jardim Alameda D. Afonso Henriques (Alameda). Sáb-Dom 1-2 Fev 10.00-17.00. Entrada Livre

🍿 Filmes e séries para 2025 – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp