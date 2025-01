Ano novo, poesia à janela. Em Campo de Ourique, pedem-se versos para pendurar nas fachadas

Chegou aquela altura do ano: a de nos enviarem os vossos versos favoritos!" O convite parte da Casa Fernando Pessoa que, em colaboração com a

Junta de Freguesia de Campo de Ourique, vai voltar a assinalar o mês da poesia, Março, com a iniciativa Poesia Estendida. A ideia é, como em anos anteriores, decorar as fachadas do bairro, pendurando estandartes com excertos de poemas à janela, num projecto que já se tornou "uma marca habitual do bairro", nas palavras da Junta. Para que se concretize, a primeira fase é a recolha de versos, que devem ser enviados até 10 de Janeiro através deste formulário. "As sugestões serão tidas em conta na produção de bandeiras para pôr à janela no Dia Mundial da Poesia, 21 de Março de 2025", garantem os organizadores.