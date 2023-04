Anotações. Escrever nos livros que se lê é uma forma de conversar?

Estávamos na Idade Média quando, certo dia, um monge copista se lembrou de escrever e desenhar nas margens de um manuscrito. Um simples gesto que se tornou prática e se disseminou, tendo desde então dado origem a preciosos legados. É o caso, por exemplo, do enigmático Último Teorema de Fermat, que o matemático francês escreveu no seu exemplar de Aritmética, de Diofanto, juntamente com o seguinte comentário: “Tenho uma demonstração realmente maravilhosa para esta proposição, mas esta margem é muito estreita para a conter”. A isto se chama marginália. O termo foi cunhado pelo poeta inglês Samuel Taylor Coleridge (portanto, sem acento), que chegou a anotar mais de 450 livros ao longo da vida. Não foi o único. Jean-Paul Sartre, Jack Kerouac, Vladimir Nabokov, William Blake, Edgar Allan Poe e Mark Twain também eram conhecidos por serem ávidos anotadores. Mas, se as anotações feitas por essas e outras figuras históricas são objecto de estudo e leilões disputadíssimos, que valor poderão ter exemplares anotados por cidadãos comuns?

Duas a sete vezes o preço de mercado. É o que poderá custar uma cópia anotada por uma pessoa da qual nunca ouvimos falar. Parece bizarro, mas o advento das redes sociais tornou de interesse público o que outrora consideraríamos da esfera privada. Basta fazer scroll por perfis de bookstagrammers (tradução: influencers de livros no Instagram) para testemunhar a resposta à crescente procura por fotografias de páginas sublinhadas, com escritos pessoais e até etiquetas coloridas. O que provavelmente começou como só mais uma partilha tornou-se uma tendência internacional. E como tudo o que é moda se torna negócio, também há leitores ávidos armados em anotadores profissionais. Na Etsy, uma espécie de centro comercial online, são vários os vendedores dos EUA e do Reino Unido, mas também da Austrália, da Alemanha e dos Países Baixos, como Natasha C (ForTheIntroverts), que vende romances anotados a partir de 31€, ou Desiree Hernandez (LoversofLiterature), que vende livros anotados por mais de 65€. “Nunca comprei um livro anotado por outra pessoa, mas gostava imenso de o fazer. Neste momento, estou a desenvolver um projecto de troca e já emprestei aos meus amigos, que acham sempre engraçado”, diz Mariana Nunes, reconhecida no Instagram (@chroniclesofmariana), onde tem mais de 66 mil seguidores, também pelos seus photo dumps de #annotatedbooks.

Frases grifadas, rabiscos, reacções não filtradas a determinados eventos, notas sobre o comportamento dos personagens e até comentários mais analíticos ou críticos a certas ideias. São várias as formas de “responder” ao texto ou de registar as inquietações por ele provocadas. Mariana só começou a fazê-lo com frequência no ano passado, quando estava a ler The Perks of Being a Wallflower e sentiu uma “necessidade estranha” de o tornar mais seu, mas há quem se lembre de ter o hábito desde o ensino secundário. “A minha professora [de português] deu a sugestão”, conta Ana Real (@ananascanread), antes de revelar que, com o tempo, foi criando o seu próprio sistema de organização por cores. “Azul para worldbuilding, amarelo para character development e verde para novo vocabulário [palavras ou expressões desconhecidas], porque [agora] leio sobretudo em inglês.” Pelo meio, vai opinando sobre o que está a acontecer. E não só planeia trocar livros com uma amiga, para depois discutirem onde é que as suas opiniões diferem ou coincidem, como já teve oportunidade de ler anotações de terceiros – mais por acaso do que de propósito. “Tento sempre comprar livros em segunda mão, mas não sei se conseguiria vender um livro anotado por mim. Parece-me demasiado pessoal.”

As anotações não servem só para interagir com a obra, também nos imortalizam como leitores. Afinal, ler pode ser uma actividade solitária, mas anotar intencionalmente, mesmo que sem esperança de nos descobrirem, é uma forma de nos relacionarmos, com o texto, com o autor ou com os futuros proprietários daquele exemplar. E o que há de mais humano do que a urgência universal de nos sentirmos acompanhados nas nossas vivências? “Já cheguei a comprar livros só pelas dedicatórias que neles encontrava, escritas por alguém que não conheço nem virei a conhecer”, confessa Conceição Afonso que, até se tornar independente, nunca ousou rabiscar um livro. “Só a partir da faculdade. Sublinhava porque queria reviver aquelas frases que me tinham soado tão bem. Como filha única, [os livros] também eram meus amigos, conversavam comigo e eu com eles.” E, apesar de não ter intenções de vender os seus livros anotados, assume-se fascinada por livros verdadeiramente usados, consumidos. “Um selo que não circula não cumpre a sua função. Com um livro é a mesma coisa.”

A alfarrabista Catarina Pires Serradas concorda. No Mundo do Livro (Largo da Trindade 11-13), que herdou do pai (João Rodrigues Pires morreu aos 100 e era o alfarrabista mais antigo de Portugal), encontramos inúmeros tesouros anotados. Desde um exemplar de O livro do menino Deus, de Aquilino Ribeiro, corrigido e comentado à mão pelo próprio autor, até outros títulos, sobretudo de não-ficção, anotados por anónimos. “Já passaram sabe-se lá por quantas casas”, suspira a alfarrabista, que admite não gostar de vender livros: se pudesse, ficava com todos. “[Os livros usados] têm outro carácter. Uns vêm muito bem cuidados. Outros um bocadinho destruídos. Mas até têm graça.” À partida, são sinais de amor: quem o diz é a escritora e editora Isabel Minhós Martins, da Planeta Tangerina. “Tem a ver com o que o leitor precisa de fazer para se relacionar com o livro. Agora, vejo a minha filha e as amigas a marcar os livros com imensos post-its. E depois trocam [os livros] umas com as outras”, partilha. “Eu sublinho e escrevo. O Gonçalo M. Tavares diz que lê sempre de lápis na mão e desde que o ouvi dizer isso que fiquei com vontade de copiar.” Por outro lado, na hora de emprestar exemplares anotados pensa sempre duas vezes – nunca imaginou sequer que a prática “se ia abrir para a Internet”. “Lembro-me de encontrar um livro muito anotado por alguém num alfarrabista e fez-me confusão estar a entrar num território muito íntimo. Depois pensei que isso pode acontecer a qualquer pessoa. Os livros que anotamos agora podem ir parar a um alfarrabista e alguém os vai ler.” Ou a um mercado de livros anotados por anónimos portugueses. A tendência internacional ainda não pegou por cá, mas parece que existem curiosos suficientes para pelo menos começar.

