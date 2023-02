Antena 2 leva a música da rádio aos auditórios do CCB

É já esta quarta-feira que arranca o Festival Antena 2. Uma programação musical de quatro dias que vai ocupar o Pequeno e o Grande Auditório do Centro Cultural de Belém e que faz subir ao palco as diversas vozes e instrumentos que, diariamente, passam pela grelha musical da rádio pública nacional.

A programação, que se estende até domingo, inclui concertos de música tradicional portuguesa, clássica, coral e jazz. Mas nem só de música é feito este festival. Também há pequenos espectáculos destinados aos mais novos e palestras de forma de entrevistas.

Esta quarta-feira, os clarinetistas do Quarteto Vintage vão subir ao palco do Pequeno Auditório do CCB, às 19.00, explorando a música erudita. Ainda no mesmo dia, às 21.00, o Grande Auditório recebe a Filarmónica União Taveirense, dirigida por João Paulo Fernandes.

Na próxima quinta-feira, também às 19.00, os intérpretes do Ensemble Fiori e Fuoco chegam ao Pequeno Auditório com a sua paixão unificadora pela música antiga. O festival continua, mas desta vez no Grande Auditório, com a Orquestra Gulbenkian sob a direcção musical de Dinis Sousa, às 21.00.

Ao terceiro dia, sábado, o grupo de canto tradicional português Cramol começa a actuação às 19.00, no Pequeno Auditório. Às 21.00, o jazz toma conta do Grande Auditório com o Quarteto de Mário Costa.

No domingo, as palestras arrancam às 15.00, no Pequeno Auditório, apresentadas por Nuno Maulide e João Almeida. Às 16.30 o programa continua, mas desta vez, com Lídia Jorge e Luís Caetano. Ainda no mesmo dia, a música começa com Musaico, às 19.00, no Pequeno Auditório, num concerto de música coral em harmonização com canções dos Beatles. Para finalizar mais um edição, às 21.00, o pianista António Rosado sober ao palco do Grande Auditório.

Para além dos concertos, também estão incluídos na programação os pequenos espectáculos Palavras de Bolso, inspirados nas curtas rubricas diárias transmitidas na Antena 2, com o objectivo de promover a língua portuguesa junto do público infantil. A dose repete-se nos quatro dias do festival, às 18.30, no Pequeno Auditório. Contam com Ana Isabel Gonçalves e Paula Pina. Neste caso, a entrada é livre, mediante levantamento de bilhete na bilheteira do CCB.

CCB. 213 612 697. Qua-Sáb. 5€-20€

