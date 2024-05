Antes da Feira do Livro de Lisboa, há festival literário em Almada

O Read On ocupa o Solar dos Zagallos, em Almada, de 23 a 26 de Maio. A programação inclui desde conversas com autores até exposições e workshops.

O Read On, o festival literário de Almada, regressa ao Solar dos Zagallos de 23 a 26 de Maio. A programação inclui conversas com autores, exposições, oficinas, workshops, animação musical, showcookings, jogos gigantes, leituras encenadas e até cinema. A entrada é livre, mas é necessária inscrição prévia para a participação em algumas actividades.

Co-organizada pela Câmara Municipal de Almada e o Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, a iniciativa pretende promover o gosto pela leitura sobretudo junto dos jovens entre os 12 e os 19 anos, com algumas propostas exclusivas para escolas, mas há actividades previstas para toda a família, sobretudo no fim-de-semana de 25 e 26 de Maio.

No dia 23, a sessão de abertura está marcada para as 16.00. Segue-se um momento de animação musical pela Almada Street Band, às 17.00, no jardim do Solar; e uma visita à exposição “O Tempo Não Apaga”, de Beatriz Horta, às 17.10, na Sala dos Arcos. Já pelas 21.00, o Salão Dourado abre portas a uma conversa entre a jornalista Ana Daniela Soares e o escritor, tradutor, ensaísta e editor Alberto Manguel.

Na sexta-feira, 24 de Maio, o público em geral tem direito a um momento de declamação de poemas no jardim, pelas 15.30; e a uma conversa com o músico Nuno Ribeiro, no palco principal, pelas 21.00. São ambos de acesso livre, embora sujeitas à lotação dos espaços.

Já no dia 25 de Maio, a festa arranca às 10.00, com uma oficina de olaria para todos os interessados a partir dos seis anos. A actividade, que requer inscrição prévia por e-mail com antecedência de 48 horas (solar@cm-almada.pt), dura três horas e a ideia é pôr as mãos no barro e criar peças inspiradas em elementos recolhidos no jardim do Solar. Se preferir, às 10.30, a Capela é palco de uma oficina de criação de postais pop-up, para crianças dos seis aos dez anos. Mas há mais.

No sábado, 25, destacamos ainda uma leitura encenada para bebés dos seis aos 20 meses, no Salão Verde (Sáb 11.00); uma oficina de respiração para famílias com crianças a partir dos cinco anos, no Ponto da Biblioteca (Sáb 11.00); um encontro de booktokers para jovens adultos, dinamizado por Iris Bicho, no Salão Dourado (Sáb 11.30); e uma visita à exposição “POP UP” (Sáb 12.00 e 14.00), que se encontra patente na Capela e reúne livros pop-up, com curadoria do coleccionador e formador José Alberto Rodrigues, que irá dinamizar uma oficina no mesmo local, pelas 15.00.

Está também previsto, por exemplo, um workshop de DJing em vinil (Sáb 14.30), um workshop de BD (Sáb 16.00), uma conversa entre o jornalista José Mário Silva e a poeta Cláudia R. Sampaio (Sáb 17.30), uma batalha de poesia e um peddy paper literário (Sáb 18.00), uma conversa entre Mariana Alvim, locutora na RFM, e Pedro Fernandes, com quem durante muitos anos fez o Café da Manhã (Sáb 20.30), e Metafisicamente d’outro Mundo, um espectáculo de O Poeta da Cidade, a partir do livro Ela, Metafisicamente d’outro Mundo, com a participação do músico Wake up Sleep (Sáb 21.30).

O último dia do festival, 26 de Maio, promete mais workshops, inclusive um de cosplay para aprender a criar props e armaduras (Dom 11.00). Por falar nisso, está programada uma apresentação do Manual de Cosplay, de Leonor Grácias, para as 14.30; e um desfile de cosplay, com curadoria da Cosukai, para as 15.30. Pelo meio, poderá contar com um momento de Para Para Dance (Dom 12.30), uma actuação do grupo de dança OT7 (Dom 16.15), uma apresentação de tambores Taiko (Dom 17.15). Mas, se não quiser perder pitada em nenhum dos dias de Read On, o melhor é consultar a programação completa, disponível no site da Câmara Municipal de Almada.

Solar dos Zagallos, Almada. 23-26 Mai, vários horários. Entrada livre (participação em algumas actividades sujeitas a inscrição)

+ Estante Time Out: livros, livrarias e outras novidades para leitores