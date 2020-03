António Maçanita lança loja online de vinhos e 50% das vendas revertem para a Cruz Vermelha

Enólogo português disponibiliza mais de 50 rótulos para compra online. Metade do lucro será doado ao movimento #EuAjudoQuemAjuda, da Cruz Vermelha.

É mais comum encontrar os vinhos de António Maçanita nas mesas de restaurantes, muitos estrelados. Face à situação de pandemia, o negócio de restauração foi o primeiro afectado e, por consequência, os negócios ligados ao vinho também sofreram. Para que não lhe falte bom vinho sobre a mesa, o enólogo responsável por empresas como a Fita Preta, Azores Wine Company e Maçanita Irmãos e Enólogos lançou um site que, além de vender várias referências vínicas, tem uma componente solidária. “Perante esta situação difícil que vivemos, os meus esforços vão para, não só manter a minha empresa em funcionamento e a minha equipa saudável e protegida, como fazê-lo ajudando onde é mais preciso durante esta crise de saúde pública”, justifica em comunicado à imprensa.

Nesta loja de vinhos virtual, tem acesso a vinhos a que até agora só poderia aceder através de restaurantes ou pequeno retalho – no total são mais de 50 rótulos, incluindo novidades lançadas este mês, como a gama Chão dos Eremitas da Fita Preta, com vinhos provenientes de uma vinha velha (a partir de 25€).

Há também raridades e edições especiais, como o Fina Flor (39,90€), um vinho de 2013 que faz lembrar um xerez seco, ou o Laranja Mecânica, o primeiro vinho laranja de António Maçanita, lançado exclusivamente online (19,90€).

Tudo depende de quanto quer gastar e para que ocasião, sendo que agora parte de si fazer a sua própria festa em casa, seguro. Encontra propostas mais acessíveis, como o Sexy Tinto (8,90€), o Fita Preta Branco Ancestral (10,80€), ou outras mais exclusivas, como o Verdelho 10 anos, da Azores Wine Company (49,90€). Se estiver com dificuldades a escolher, pode optar pelo pack #Obrigada, com seis vinhos: o Branco Vulcânico, o Fita Preta branco, o Laranja Mecânica, o Maçanita tinto, o Fita Preta tinto e o Touriga vai nua (90€).

Independentemente da escolha, 50% do lucro vai então para a campanha da Cruz Vermelha que, com o valor angariado, pretende desenvolver iniciativas, projectos e operações no âmbito da saúde e apoio humanitário no quadro da prevenção e controlo da Covid-19.

A entrega é gratuita para encomendas superiores a seis garrafas e demora entre 24 a 48 horas para território nacional (a espera sobe para até 72 horas para encomendas para o resto da Europa). Se está na Grande Lisboa e quer mais rapidez no serviço, pode pedir também através da plataforma NoMenu, que tem uma selecção mais pequena (31 vinhos) mas para entrega imediata.

