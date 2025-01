Está a chegar uma nova série de concertos a Lisboa: Notícias do Brasil pretende celebrar a música popular brasileira junto do público português. A primeira edição realiza-se a 23 de Janeiro, no Auditório Carlos Paredes, e conta com a presença de António Zambujo, a convite do cantor Zé Renato, do Rio de Janeiro.

O projecto visa comemorar a união entre Portugal e Brasil através da música, juntando uma das mais celebradas vozes nacionais e uma emblemática figura da mpb, que já colaborou com lendas como Milton Nascimento e Tom Jobim.

“A primeira vez que cantei com António Zambujo foi em 2008, quando participei no seu álbum Outro Sentido. Desde então, partilhámos o palco em concertos no Brasil e em Portugal”, descreveu Zé Renato, citado por um comunicado de imprensa.

“Para mim, reencontrá-lo no palco do Teatro Carlos Paredes será mais uma oportunidade de cantar ao lado de uma das vozes que mais admiro. Um intérprete que tem um conhecimento amplo sobre o cancioneiro brasileiro, com referências que se assemelham muito às minhas”, confessou o artista.

O cantor brasileiro divide a sua vida entre o Rio de Janeiro e Lisboa, cumprindo, assim, outro dos objectivos desta série de actuações. Além da partilha cultural entre os dois países, estes espectáculos também procuram dar a conhecer o trabalho de artistas brasileiros residentes em Portugal.

“Notícias do Brasil propõe-se apresentar concertos de artistas brasileiros que vivem em Portugal, sempre com participações especiais de outros artistas, portugueses ou brasileiros, que tenham trabalhos afins e parcerias musicais. Será uma programação versátil e intimista, com apresentações a solo ou acompanhadas por uma pequena banda, mostrando o essencial das suas canções”, explica o curador Nei Barbosa.

Este evento tem como promotora a Junta de Freguesia de Benfica, e os bilhetes já estão disponíveis. Ao longo do ano, realizar-se-ão cinco datas dedicadas ao projecto, nos meses de Janeiro, Março, Setembro, Outubro e Novembro, sempre às 21.30, no Auditório Carlos Paredes.

Depois da actuação de Zambujo e Zé Renato, o próximo capítulo está marcado para 27 de Março, com um concerto da guitarrista franco-venezuelana Elodie Bouny, da cantora brasileira Nani Medeiros e do maestro argentino Martin Sued. As datas e os artistas seguintes serão revelados brevemente pelos organizadores.

Auditório Carlos Paredes. 23 Jan (Qui). 21.30. 12,50€

