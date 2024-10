Ao ritmo das palavras, Oeiras acolhe o primeiro festival de videopoesia

A 18 e 19 de Outubro, o MOON – Festival Internacional de Videopoesia vai dar que falar. Integrado na programação do MAP – Mostra de Artes da Palavra, durante dois dias ocupa o Templo da Poesia em Oeiras com um programa dividido entre cinema e poesia.

“A videopoesia é um corte transversal da arte poética, que o filme utiliza para criar arte transmédia”, explica a organização em comunicado. Neste festival “dedicado à linha ténue entre a palavra falada e a imagem em movimento”, serão exibidas obras nacionais e internacionais escolhidas a partir de um open-call aberto ao mundo todo, num programa que também inclui um concerto, uma conversa e uma entrega de prémios.

Além dos filmes a concurso, o MOON terá três mostras de filmes desenhadas por três projectos distintos. Um vem de Chipre, de seu nome Ideogramma, uma organização cultural dedicada à promoção da literatura e da utilização da palavra, que desenha a mostra agendada para as 22.30 de sexta-feira, 18 de Outubro. As restantes mostras de filmes acontecem no dia seguinte, primeiro às 18.30 com filmes da antenablue, produtora audiovisual, artística e literária sediada em Espanha; e depois, pelas 19.00, com filmes da dupla portuense Von Calhau! (composta por Marta Ângela e João Artur), um “corpo de trabalho” que cruza várias disciplinas, da música às artes visuais.

Neste último dia, o programa encerra com um cine-concerto do pianista e organista Tiago Sousa, marcado para as 22.30. A entrada em todas as sessões e actividades é gratuita e o programa pode ser consultado aqui.

Templo da Poesia. Parque dos Poetas. Rua José de Azambuja Proença (Oeiras). Sex a partir das 18.30 e Sáb a partir das 15.00. Entrada livre.

