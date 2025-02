Aos sábados, no Sophia, pode pôr as mãos na massa (literalmente)

Aos sábados, é no Sophia Natural Italian, no Cais do Sodré, que pode aprender a fazer aquela massa fresca que sempre quis fazer em casa. Os novos workshops de massa fresca, liderados pelo chef do restaurante, incluem um almoço, com direito a prato principal, bebida e sobremesa (35€).

O workshop começa às 10.00 com um sumo natural e só depois, às 10.30, é que o chef se prepara para dar a aula. A partir das 12.00, vai finalmente pôr as mãos na massa. A seguir, falta só cozinhá-la com o molho que preferir – pesto, bolonhesa, bolonhesa vegana ou putanesca.

Depois de todo o trabalho na cozinha, resta comer. O menu inclui o prato de massa, uma bebida (sumo natural, imperial ou vinho), um tiramisù como sobremesa, e ainda água e café. Os grupos têm a lotação máxima de dez pessoas. Para marcar, deve fazê-lo através do email ciao@sophia.com.pt.

Praça Dom Luís I, 34 (Cais do Sodré). Sáb 10.00-13.00. 35€ (por pessoa)

