Apague as luzes hoje às 20.30, é a Hora do Planeta

Hoje comemora-se a Hora do Planeta, um movimento de sustentabilidade global que une milhões de pessoas para demonstrar o seu compromisso com esta casa que é de todos. Se quiser participar, só precisa de apagar todas as luzes de casa às 20.30 durante uma hora.

A organização World Wide Fund For Nature (WWF), apela a que as pessoas encham “as varandas e janelas das vilas e cidades com milhares de brilhos”, com as lanternas dos telemóveis ou outras que tenham por casa. A organização reitera a importância de agora, mais do que nunca, ”unirmos-nos para cuidar uns dos outros". Salienta também a importância das acções de cada um de nós que ajudam “a garantir um futuro mais seguro”.

Em Portugal, são mais de 100 os municípios que aderiram a esta iniciativa anual e esperam-se algumas iniciativas mais caseiras que vão ser transmitidas nas redes sociais da WWF.

Nos dias seguintes continue a olhar pelo planeta, o site da WWF tem à disposição uma série de notas do que deve fazer para reduzir o consumo em casa e ajudar o meio ambiente. Por exemplo: desligar os carregadores das tomadas, não deixar televisões ou outros aparelhos apenas em stand-by, preferir os ciclos curtos e temperaturas mais baixas quando se coloca a máquina a lavar e dar preferência às frutas e legumes, em detrimento da carne, quando estamos a encher o frigorífico. O resto já sabe: apague as luzes e fique em casa.



+ Vem aí um festival que vai pôr todos os talentos à varanda